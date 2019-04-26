Mersin Devlet Opera ve Balesi, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "3. Trabzon Opera ve Bale Günleri" kapsamında, Azerbaycan operasının önemli isimlerinden Üzeyir Hacıbeyov'un sevilen eseri "Arşın Mal Alan Opereti"ni Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde sahneledi.Mersin Devlet Opera ve Balesi, Azerbaycan operasının önemli isimlerinden Üzeyir Hacıbeyov'un sevilen eseri "Arşın Mal Alan Opereti"ni Trabzon'da sahneledi.Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "3. Trabzon Opera ve Bale Günleri" kapsamında, genç bir tüccarın kumaş satıcısı kılığında kapı kapı dolaşırken girdiği evdeki kıza aşık oluşunun hikayesini anlatan eser, Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin izlenimine sunuldu.Orkestra ve koro şefliğini Anıl Aydın, rejisörlüğünü Melih Öztürk'ün yaptığı eserin rejisör yardımcılığını Soner Fahlioğulları, koreografisini Berna Turhan İleri, dekor ve kostüm tasarımlarını Alev Tol, ışık tasarımını ise Barış Arslan üstlendi.İki perdelik müzikal komedide Ayşegül Devrim Dinçer, Baran Taner, Hakan Yıldız, Özlem Pamuk, Korhan Dinçer, Ayşin Alev Lal, Erhan Kaya ve Zeynep Özgür Yılmaz rol aldı.- Eserin konusuMaddi durumu iyi olan genç tüccar Asker, teyzesi Cihan ile yaşamakta ve artık evlenmeyi düşünmektedir. Asker, görücü usulü yerine tanışıp aşık olduğu bir kızla evlenmek istese de dönemin toplum yapısı buna izin vermemektedir.Arkadaşı Süleyman, Asker'in kızlarla tanışabilme isteğine bir çözüm bulur. Asker, arşın malcı (kumaş satan) kılığına girecek, ev ev dolaşıp kumaş satarken pek çok kızı görme fırsatı yakalayacaktır. Asker, kumaş satıcısı kılığında kapı kapı dolaşırken Sultan Bey'in kızı Gülçehre'yi görür ve aşık olur.Öte yandan, etkinlikler kapsamında yarın akşam, ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'ın şarkılarının, Mersin Devlet Opera ve Balesince senfonik konserle yeniden yorumlanacağı programın iptal edildiği, yerine "Arşın Mal Alan Opereti"nin sahneleneceği bildirildi.Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce, Trabzon Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ortahisar Belediyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesinin katkılarıyla organize edilen "3. Trabzon Opera ve Bale Günleri", 29 Nisan'da saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde, Samsun Devlet Opera ve Balesince yıl içinde seyirciden büyük beğeni alan ve kapalı gişe sahnelenen "Arda Boyları" modern dansıyla sona erecek.TRABZON (AA) -