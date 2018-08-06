- Antalya'nın Elmalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Osman İnce (19) hastanede hayatını kaybetti.Kaza, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile motosikletiyle Elmalı ilçesine giden Osman İnce, burada havuza girdikten sonra dönüş yolunda önünde seyreden traktöre arkadan çarptı.Kazanın etkisiyle motosikletin üzerinde yola savrulan Osman İnce, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Elmalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Osman İnce, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Osman İnce, Ulucak Mahallesinde defnedildi.İHA