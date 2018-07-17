Aref, hastaneye gitmek için 5 saat beklemiş

Aref, hastaneye gitmek için 5 saat beklemiş
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları

  - Aref, hastaneye gitmek için 5 saat beklemiş 
  - Yoğun Bakım Uzmanı Dr.Özlem Çakın: 
  - "Yılan ısırığından sonra boğma yöntemi kullanılmış, bize 5 saat sonra getirildi" 
  - "8-10 santimetre civarında bir eritim vardı. Hasta ve hasta yakınları evde boğma yöntemini kullanmışlardı" 
  - Aref'in 3 yıl önce el konulan kaplanı Antalya Hayvanat Bahçesinde bakılıyor 
   
- Antalya’da 2 gün önce gösterilerinde kullandığı 'kobra' cinsi yılanın ısırmasının ardından tedavi için özel uçakla Mısır'a götürülen İran asıllı Türk vatandaşı illüzyonist Aref Ghafouri'nin hastaneye gitmek için 5 saat beklediği öğrenildi. Ghafouri'nin 3 yıl önce el koyulan 'Zara' adlı Bengal kaplanına, Antalya Hayvanat Bahçesi'nde bakıldığı belirlendi. Kaplanın aşırı sıcaklar sebebiyle iki gündür yemek yemediği, su içmediği bildirildi. Kahire’de tedavisine başlanan Aref Ghafouri'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 
  Gösterilerinde kullandığı 'kobra' cinsi yılan tarafından 2 gün önce sağ kolundan ısırılan ve Türkiye'de panzehiri olmadığı için özel uçakla Mısır'a giden illüzyonist Aref Ghafouri'nin tedavisine Kahire Üniversitesine bağlı Qasr El Eyni Hospital'da başlandı. Yılanın ısırdığı sağ kolunda his kaybı yaşayan Ghafouri'ye tedavisi boyunca 24 tüp yılan serumu verileceği kaydedildi. 
 
  Yılan zehrinin toksit etkisi tanısı koyuldu 
  Aref Ghafouri'nin Mısır'a götürülmeden tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki çıkış özeti raporunda 'yılan zehrinin toksik etkisi' tanısı koyulduğu kaydedildi. Ghafouri'nin klinik seyrine ilişkin raporda, şu bilgiler yer aldı: 
  "15.07.2018 tarihinde anemneze göre saat 15.00 civarında kobra cinsi olduğu ifade edilen yılan ısırması nedeni ile başka bir dış merkeze başvuran hasta, saat 20.16 civarında hastanemize yönlendirilmiştir. Acil Serviste kol atele alınmış olup, eritem düzeyi işaretlenmiştir. Hastanın sağ ön kol bileğe yakın bölgede ısırığı mevcut olup, hasta Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Özlem Çakın tarafından kabul edilmiştir. Hastanın mevcut ısırığı evre 2 olarak değerlendirilmiş olup sağ ön kolda olup dirseği geçmemektedir. Hastanın nörolojik muayenesi olağandır ve duyu motor defisit bulunmamaktadır. Kraniyal muayene olağandır. Patolojik refleks yoktur. Hastanın kan tablosunda geliş değerlerinde hematotoksisiteye bağlı olası pansitopeni tablosu yoktur. Hastanın ön kolu atele alınıp lezyon bölgesi işaretlenmiş olup, kompartman ve ödem açısından lezyonun ilerleme takibi yapılmaktadır." 
 
  "Isırılan bölümde his kaybı var" 
  Kobra zehrine karşı Türkiye'de panzehir bulunmadığı aktarılan raporda, "Ülkemizde kobra türüne ait yılan sokmasına karşı venom yoktur. Olası hepatotoksisite ve nörotoksisite açısından hastanın takibi yapılıyor. Hastanın geliş kanlarına göre kontrol kanlarında hemogramda değişim yok. Pansitopenisi yok. Hasta ara ara kollarda bacaklarda yüzde dudak çevresinde uyuşukluk tarifliyor. Motor kayıp yok, vitalleri stabil normotansi (140/90), normokardik (nab 90) satürasyon normal )97), hastanın ön kolu atelde, ödem hiperemi takibi ve kampartman sendromu açısından takibi yapılıyor. Lezyon çevresinde nekroza gitme yok. Ön kolda ödem artmış durumda. Dirsek çevresine yaklaştı. Takiplerinde kobra türü yılanın antidotunun ülkede olmamasından dolayı hastaya venom uygulanamadı. Hastaya kısa sürede kobra ısırığı maruziyetinden dolayı antidotunun uygulanması gerekmektedir. Bu nedenle hasta yurt dışında antidotunun bulunması üzerine kendi isteğiyle hastaneden çıkmak istemiştir. Hastanın çıkış hemogramı stabil, biyokimyasında kreatin kinaz 230'ten, 659'a ilerlemiş olup, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri diğer kan tetkikleri normaldir ve vitalleri stabil izlenmiştir. Sağ ön kolda şişlik, ödem mevcut, nekroz yok. Hastaya çıkış için tüm bilgiler verilmiş, riskler anlatılmış, kendisinden de yazılı beyan alınmıştır" ifadeleri kullanıldı. 
 
  "5 saat sonra hastaneye gelmiş" 
  Aref Ghafouri'nin, yoğun bakım ünitesinde tedavisini yürüten erişkin Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Özlem Çakın, Aref Ghafouri'nin geçtiğimiz pazar günü hastaneye yılan ısırması şikayetiyle başvurduğunu hatırlattı. Hastanın yılan ısırığının üzerinden 5 saatlik sürenin ardından hastaneye geldiğini kaydeden Çakın, Aref’in durumunun iyi ve bilincinin açık olduğunu kaydetti. 
 
  "8-10 santimetrelik eritim" 
  Sağ bileğe yakın bir yerde ısırık izi olduğunu ifade eden Çakın, "8-10 santimetre civarında bir eritim vardı. Hasta ve hasta yakınları evde boğma yöntemini kullanmışlardı. Acil servis doktorlarımız müdahale etti ardından biz olaya müdahil olduk. Genel durumu iyiydi. Kobra yılanı tarafından sokulmuştu" dedi. 
 
  "Hayati bir bozukluğu yoktu" 
  Türkiye’de kobra yılanı panzehirinin bulunmadığını dile getiren Özlem Çakın, "Mısır bölgesinde yaşayan bir yılandı. Panzehiri de özeldi. Hastamızın durumu yoğun bakımda stabil seyretti. Bu tür zehirlenmelerde genelde nörolojik ve kan tablosunda bozukluklarla seyreder. Bizim takibimizde böyle bir durum olmadı. Böbrek, karaciğer ve sık sık kan tahlili tablosuna baktık. Bir sıkıntımız yoktur. İkinci gün bilekteki kızarıklık azaldı ama ödemde bir artış vardı. Diğer bulguları iyiydi. Kas enziminde ılımlı bir yükselme olmuştu" ifadelerine yer verdi. 
 
  "Mısır’a kendi isteğiyle gitti" 
  Sağlık Bakanlığının Aref Ghafouri'nin tedavi sürecinde yakından ilgilendiğini ve panzehiri bulmak için yoğun çaba harcadığının altını çizen Dr. Özlem Çakın, "Üretici firma ile bağlantıya geçildi. Zehir danışmanı bize yardımcı oldu. Firma artık panzehiri üretmediğini bildirdi. Üretimde olmadığı için belirli ülkelerde panzehirler olduğunu öğrendik. Bu da özellikle yılanın fazla olduğu Mısır’da vardı. Hastanın kendisi tedaviyi olma konusunda ısrarlıydı. Devletimizin de desteği ile Mısır’a sevk edildi" diye konuştu. Çakın, Aref Ghafouri’nin Antalya’da kaldığı süre içinde hiçbir zaman hayatını tehlikeye atacak bir fonksiyonunun olmadığının altını çizdi. 
 
  "Aref’in kaplanına el koyulmuştu" 
  Öte yandan 3 yıl önce bir kişinin, illüzyonist Aref Ghafouri'nin sosyal medya hesaplarında, evindeki kaplan ile fotoğraflar paylaştığı ihbarında bulunmuş ve jandarma ekipleri de durumu Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine aktarmıştı. Aref Ghafouri’nin Beldibi Mahallesi’ndeki evine giden Doğa Koruma ve Jandarma ekipleri, o dönem 8 aylık olduğu belirlenen ve nesli tükenme tehdidi altında bulunan Bengal kaplanına 'vahşi hayvanların ev ortamında bakılmasının ve bir ilden başka bir ile nakledilmesinin yasak olması' nedeniyle el koydu. 
 
  Doğa koruma ekipleri, kaplanı Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı’na teslim etti. 
  Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı’ndaki kaplanın bakımını yapan Veteriner Aygül Arsun, "Zara kızımız bize haziran ayında geldi. Hayvanat bahçemize yedi emin olarak teslim edildi. 2015 yılından bu yana hayvanat bahçemizde misafir ediyoruz. Genel sağlık durumu çok iyi. Manavgat Hayvanat Bahçesi’nden bir erkek kaplan getirdik ve ikisi beraber bu geniş kafeste havuzlarında mutlu mesut yaşıyorlar" dedi. 
  Kaplanlardan henüz yavru alamadıklarını dile getiren Arsun, "Suyla oynamayı çok seviyor, gayet keyifli. Bakıcısı ona günün belirli saatlerinde suyla banyo yaptırıyor" diye konuştu. 
   
 "Aref’in kaplanı da üzgün" 
  Zara’nın bakıcısı Levent Ediz ise şu bilgileri verdi: 
 "Erkek kaplanın ismi Atılgan biraz vahşi, Zara biraz daha evcil ve duygusal. Normalde 2 günde bir yiyecek veriyoruz, bugün vermedik. Kırmızı et ve tavukla besliyoruz. Havanın sıcak olmasıyla birlikte biraz durgun oluyorlar. Sahibinin başına gelenleri hissetmiş olabilir" dedi. 
 
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İHA                          
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