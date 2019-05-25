Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi öğrencileri, arazide toprak analizi yapabilen paletli robot tasarladı.Çiftçi ailelerin çocukları olan elektrik elektronik mühendisliği bölümü öğrencileri Fatih Doğan ve Azat Ardın, tarımsal mekanizasyonla verimliliği artırmak amacıyla arazide analiz yapabilen robot geliştirdi.Paletli robot, sensörler sayesinde arazinin rakımını belirleyebiliyor, toprağın pH değeri ile sıcaklık ve nemini ölçerek, bluetooth yardımıyla akıllı telefonlara gönderiyor. Bu sayede çiftçiler arazilerinin toprak yapısına ilişkin anlık bilgiye sahip olabilecek.Çiftçiler araziden elde edilen bilgiler ışığında da gerekli müdahaleyi anında yapabilecek ve bitki gelişimini olumsuz etkileyecek sorunlar da en aza indirilebilecek.Elektrik bataryası ve güneş enerjisiyle çalışan robot, paletleri sayesinde arazide rahatlıkla hareket edebiliyor.- 3 önemli parametrenin takibini kolaylaşıyorÖğrencilerden Fatih Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bitkinin sağlıklı şekilde gelişimini sürdürmesi için dışarıdan müdahale yapılması gerekebileceğini belirtti.Sağlıklı üretim için toprak değerlerinin sürekli ölçülmesi ve gerekli işlemlerin zamanında yapılması gerektiğine dikkati çeken Doğan, toprağın en uygun verimlilik şartlarında bulunması için takip edilmesi gereken en temel parametrelerin sıcaklık, nem ve pH değeri olduğunu söyledi.Fatih Doğan, toprağın 3 önemli parametresinin takibini kolaylaştırmak için robot tasarladıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:"Robot, toprağın pH, nem ve sıcaklığını ölçerek yazılımla birlikte telefonumuza gönderiyor. Çiftçimiz bu değerleri olması gereken zirai değerlerle karşılaştırarak gerekli müdahaleyi yapıyor ve varsa bitkideki olumsuz gelişimi en aza indirmiş oluyor. Robotun tarlada daha rahat hareket edebilmesi için palet kullandık. Enerji sorunu olamaması için de üzerine güneş enerjisi panelleri yerleştirdik. Çiftçimiz her türlü arazide bunu rahatlıkla kullanabilecektir."Çiftçilerin toprak değerlerini öğrenebilmek için tarlasından aldığı numuneleri laboratuvarlara götürdüğünü anımsatan Doğan, "Burada yapılan ölçümler zaman alıyordu. O arada geçen zamanda toprağın bazı özellikleri kayboluyor. Bu robotu, sorunu yerinde tespit edip müdahale ederek aynı topraktan daha fazla verim alabilmek için tasarladık." ifadelerini kullandı.KAHRAMANMARAŞ (AA) - İSMAİL HAKKI DEMİR -