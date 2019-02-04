Benzine 6 kuruş zam geliyor

Benzine bu gece yarısından itibaren 6 kuruş zam gelmesi bekleniyor. LPG fiyatlarında da artış öngörülüyor.



Benzine 6 kuruş, LPG'ye 14 kuruş zam geliyor.



Yeni fiyatlar bu gece 00.00'dan itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak.



Son olarak 29 Ocak'ta benzinin fiyatında 17 kuruş indirime yapılmış ve benzin birçok ilde motorinden ucuz hale gelmişti.



Benzin fiyatları motorin fiyatlarından, Van'da 8, Antalya'da 7, Diyarbakır'da 6, Erzurum'da 4, Mersin'de 3, İstanbul ve Adana'da 2, Kars ve İzmir'de ise 1 kuruş düşük hale gelmişti.



KAYNAK: HABERTÜRK