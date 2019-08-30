Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sayısı bin 500'ü aştı

Türkiye genelinde faaliyet gösteren Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sayısı bin 530'a yükseldi.

Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sayısı bin 500'ü aştı
TÜRKİYE
G.Tarihi: 30.08.2019 13:48
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Türkiye genelinde faaliyet gösteren Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sayısı bin 530'a ulaştı.

Yüksek katma değerli, orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerin yerli imkanlarla üretilmesini hedefleyen Türkiye, Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerine yönelik çalışmalarını da yoğunlaştırdı.

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, temmuz ayı itibarıyla Türkiye genelinde faaliyet gösteren Ar-Ge merkezlerinin sayısı bin 186'ya yükseldi.

48 ilde faaliyet gösteren Ar-Ge merkezlerinde 34 bin 239 proje yürütülürken, bu merkezler 58 bin 663 Ar-Ge personeline istihdam sağladı. Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilen personelin 31 bin 772'sini lisans, 9 bin 757'sini yüksek lisans ve 956'sını doktora ve üstü mezunlar oluşturdu.

Ülkede Ar-Ge merkezi olan yabancı ya da yabancı ortaklı firma sayısı da 170 olarak kayıtlarda yer aldı.

En çok Ar-Ge makine ve teçhizat sektöründe yapılıyor

Yazılımdan otomotive, tekstilden gıdaya, enerjiden sağlığa 42 sektörde faaliyet gösteren Ar-Ge merkezlerinde üretilen ürünler için patent başvurusu 11 bin 855'e ulaşırken, tescillenen patent 4 bin 413'ü buldu.

Söz konusu merkezlerin sektörel dağılımı incelendiğinde, Ar-Ge merkezi sayısının en yüksek olduğu sektör 176 ile makine ve teçhizat imalatı oldu. Bu sektörü, 124 Ar-Ge merkezinin çalışmalar yürüttüğü otomotiv yan sanayi ve 110 merkezin faaliyet gösterdiği yazılım sektörleri izledi.

Ar-Ge merkezlerinin en yoğun olduğu kent 410 merkezle İstanbul oldu. İstanbul'u 128 Ar-Ge merkeziyle Bursa, 126 merkezle Kocaeli, 109 merkezle Ankara ve 84 merkezle İzmir takip etti.

Tasarım merkezleri 7 bin 94 kişiye istihdam sağladı

Ülke genelindeki tasarım merkezlerinin sayısı da haziran ayı itibarıyla 344'e yükseldi. Türkiye'nin 23 ilinde 34 farklı sektörde faaliyet gösteren tasarım merkezleri 7 bin 94 kişiye istihdam kapısı oldu.

Tasarım merkezi bulunan yabancı ya da yabancı ortaklı firma sayısı 25 olarak gerçekleşti.

Tekstil, imalat sanayisi, makine, otomotiv, elektronik, enerji ve madencilik gibi birçok sektörde 4 bin 980 projenin yürütüldüğü tasarım merkezlerinde, tescillenen patent sayısı 141, tescilli marka sayısı 810, tescilli tasarım sayısı bin 250 olarak kaydedildi.

İstanbul tasarım merkezi sayısıyla da lider

Tasarım merkezlerinin en çok faaliyet gösterdiği sektörlerin başında tekstil geldi. Tekstil sektörüne yönelik çalışan tasarım merkezlerinin sayısı 63 oldu. Tekstil sektörünü, 40 tasarım merkezinin faaliyet gösterdiği imalat sanayisi ve 42 tasarım merkezinin çalışmalar yürüttüğü mühendislik ve mimarlık sektörleri izledi.

Ar-Ge merkezi sayısıyla diğer illeri geride bırakan İstanbul, tasarım merkezi sayısında da lider durumda bulunuyor. İstanbul'da 160 tasarım merkezi faaliyet gösteriyor. Bu kenti, 42 tasarım merkeziyle Ankara, 28 merkezle İzmir, 25 merkezle Bursa ve 21 merkezle Denizli takip ediyor.

Muhabir: Dilara Zengin

 

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