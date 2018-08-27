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Antalya'ya yerli turist dopingi

Antalya'ya yerli turist dopingi
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
 
  - Antalya'ya yerli turist dopingi  
  - 9 günlük Kurban Bayramı tatili Antalya esnafına ilaç gibi geldi   
  - Tatil süresince kent merkezini yaklaşık 20-25 bin arasında yerli turist ziyaret ederek alışveriş yaptı 
  - AESOB Başkanı Adlıhan Dere: "En güzel ilgiyi Antalya gördü”   
  - KALEDER Başkanı Hasan Kilit: "Esnafımız mutlu oldu. Esnaf gülerse devlet güler”   
 
 - 9 günlük Kurban Bayram tatili, Antalya esnafında doping etkisi oluşturdu. Tatil süresince kent merkezini yaklaşık 20-25 bin arasında yerli turist ziyaret ederek alışveriş yaptı. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, tatilde Türkiye genelinde en güzel ilgiyi Antalya’nın gördüğünü belirterek, Kaleiçi esnafının yüzünün güldüğünü kaydetti. Kalekapısı Esnaflarını Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği (KALEDER) Başkanı Hasan Kilit ise gelen yerli turistin kültüre önem verdiğini ifade ederek, "Esnafımız mutlu oldu. Esnaf gülerse devlet güler” dedi.   
  Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması turizmcilerin ve esnafın yüzünü güldürdü. Antalya bölgesindeki sahil ve otellerinde yaşanan yerli-yabancı turist yoğunluğu, tatilcilerin arabada ve sahilde uyumalarına neden oldu. Tatil için Antalya’yı tercih eden yerli turistlerin, boş buldukları yeri konaklama yerine çevirince ilginç görüntüler ortaya çıkmıştı. Uzun bayram tatilini turizmin başkenti Antalya’da değerlendiren tatilciler sadece deniz, kum ve güneş üçlüsü dışında, çarşı içine de çıkarak alışverişlerini yaptı. Kent merkezini gezmeyi ihmal etmeyen tatilciler, esnaftan da alışverişlerini yaptı. 
 
  "Bu yıl her şey çok güzeldi” 
  AESOB Başkanı Dere, tatilde Antalya genelinde bulunan otellerin yüzde 95’inin dolduğunu kaydetti. Bu durumun çarşıya da yansıdığını vurgulayan Dere, "Kent merkezine gelen yerli turistler Kaleiçi’ni, yat limanını ziyaret etti. Esnafımızda onları en iyi şekilde ağırladı, yüzleri güldü. 9 günlük tatil Antalyamıza çok iyi oldu. Bu yıl her şey çok güzeldi” dedi. 
 
  "En güzel ilgiyi Antalya gördü” 
  Yerli turistlerin bayram tatilini çok iyi değerlendirdiğini dile getiren Dere, “Türkiye’nin dört bir yanında turist vardı ama en güzel ilgiyi Antalya gördü. Esnafımızın yüzü güldü. En azından diğer ilçelerde, illerde fiyatlarla ilgili haberler yansıdı. Antalya’da konuyla ilgili daha önceden esnaflarımızı uyarmıştık. Hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Esnafımıza teşekkür ederim, verdikleri ilgi ve misafirperverlikleri için" diye konuştu. 
 
  "Esnaf gülerse, devlet güler” 
  KALEDER Başkanı Kilit, bayram tatilinde yerli turistin daha çok rağbet gösterdiğini ifade etti. Esnafın bu durumdan olumlu yararlandığına dikkat çeken Kilit, “Bizim bir sloganımız var; ‘Antalya’ya geldim, Antalya’yı gördüm diyorsanız, Kale Kapısı’nı mutlaka göreceksiniz’ Her şey çok güzeldi. Esnafımızın yüzü güldü. Esnaf gülerse, devlet de güler” şeklinde konuştu. 
 
  "Avrupalı turist varsa zaten sorunumuz yok” 
  Diğer yıllara nazaran bu yıl durumun daha iyi olduğunu dile getiren Kilit, “Tatil süreci uzun olursa gelen turist de fazla oluyor. 9 günlük tatil süresince kent merkezine en az 20-25 bin arasında yerli turistin ziyaret ve alışveriş ettiğini tahmin ediyoruz. Kaleiçi ve Kale Kapısı’nda anlaşmalı olduğumuz firmalar var. O yüzde diğer yabancı turistler standarttı. Avrupalı turist varsa zaten sorunumuz yok. İnşallah hep böyle devam eder" dedi. 
 
  "Yerli turist kültüre önem verdi” 
  KALEDER Başkanı Kilit, Kaleiçi’nin çok güzel olduğunu ifade ederek, bayram tatili sürecinde gelen yerli turistlerin ‘kültüre’ önem verdiğini belirtti. Kilit, “Bilinçlenme var, ben bunu seziyorum. Antalya için sahiden çok güzel" diye konuştu. 
 
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İHA 
                                         
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