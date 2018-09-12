Antalya'ya Toplu Konut müjdesi

Antalya'ya Toplu Konut müjdesi
TÜRKİYE
G.Tarihi: 12.09.2018 11:21
0
Isparta Düğün Salonları
 
  - Başkan Çelik'ten TOKİ müjdesi   
  - Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) Başkan Çelik'in talebi üzerine  144 dönüm arazi üzerine yapacağı konutlar için hazırlanan imar planı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisince onaylandı.  
  - Çelik en kısa sürede konutların yapılması için ihaleye çıkılacağını müjdeledi.   
 
 - Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik'in girişimleri sonucu Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Bakılar ve Koru mahallelerinde bulunan, Malmüdürlüğü'ne ait toplamda 144 dönüm araziye konut yapma kararı almıştı. Tapu devirleri yapılmış ve Başkan Çelik'in isteği üzerine ilçenin dokusuna uygun, Gazipaşa'ya özel konut projeleri hazırlanmıştı. İhale aşamasına gelinen projede TOKİ Başkanlığı imar planı düzenlemesini bekliyordu. Beklenen haber Pazartesi günü gerçekleşen Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinden geldi. Gazipaşa Belediyesi'nin büyük bir titizlikle hazırladığı imar planı uzun görüşmelerin ardından Antalya Büyükşehir Meclisince onaylandı.   
  Müjdeli haberi ilçe halkıyla paylaşan Gazipaşa Belediye Başkanı Çelik, dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak için uzunca bir süredir çalışma yürüttüklerini belirten Çelik, "Bildiğiniz üzere ilçe halkının isteği üzerine ilçemize TOKİ konutları yapılması için çalışma başlatmıştık. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında Koru ve Bakılar mahallelerinde hazineye ait 144 dönümlük arazinin tapu devrini TOKİ'ye yapmıştık. Aradan geçen sürede bir yandan bizler imar düzenlemelerini yaparken bir yandan da TOKİ mimarları ilçemizin dokusuna uygun olmasını istediğimiz konut projelerini hazırladı. Belki de Türkiye'de bir ilk olarak TOKİ mimarları Gazipaşa'ya özel proje hazırladı. Bizler de hazırladığımız imar planını Büyükşehir Meclisine sunduk ve çok şükür onay aldık" dedi. 
  TOKİ konutlarının yapılması için önlerinde bir engel kalmadığını belirten Çelik, "Önümüzdeki günlerde TOKİ Başkanlığı yapım ihalesine çıkacak ve ilk kazma vurulmuş olacak. Bizler ilçe halkımıza verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Halkımızdan bizlerden desteğini ve özellikle duasını esirgememesini rica ediyorum. İlçemiz için, halkımız için çalışmaya, hizmet etmeye devam edeceğiz. Durmak yok yola devam" diye konuştu. 
 
AW488755_01AW488755_02AW488755_03

 
İHA
                                         
Yazdır
ISPARTA HABER
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Eğirdir Gölü'nde su seviyesi düştü!
ISPARTA'DA 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ ANMA PROGRAMI 2018
Isparta'daki özel yurt işletmecileri: "Kayıtlar, geçen yıl ve bu yıl çok kötü"
Isparta'dan ödüllü kartpostallık ve çerçevelik fotoğraflar
FETÖ’nün askeri mahrem yapılanması operasyonunda 5 tutuklama
Okul kantinlerinde yeni dönem başlıyor
Isparta'da Otobüs durakları temizleniyor
Isparta'da cadde ve sokaklarda yol,yaya geçidi çizgi çalışmaları
Başkan Günaydın: “Isparta’nın hizmetçiliğinden memnunum”
Isparta'da iş adamlarına ITSO’dan KGF Müjdesi
Ana hedef Yükseköğretim Mekanları Tasarım Kılavuzu hazırlamak
Isparta'da Mustafa Şener Ortaokulu Hizmete Girdi
Karayollarından Isparta'da Trafiğe Kapalı Yol Uyarısı!
Isparta'da Girişimcilik Eğitimi
Isparta'da Kurumlara 400 Kişi Alınacak
Yargıtay'dan emsal kredi kartı kararı!
Resmen başladı! Altında çifte kazanç
Bir dönem sona erdi! Artık yazılmayacak
Isparta merkezli 8 ilde FETÖ Operasyonu!
Tüm Isparta tekli eğitime geçti
Isparta ISUBÜ’de Rektörlük devir teslim töreni ISUBÜ’DE REKTÖRLÜK DEVİR TESLİM TÖRENİ
“Isparta’nın ekonomik çalışmaları ITSO Ekonomi Kampusu’nda yürüyecek” “ISPARTA’NIN EKONOMİK ÇALIŞMALARI ITSO EKONOMİ KAMPUSU’NDA YÜRÜYECEK”
Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral Gündüz’den Vali Günaydın’a nezaket ziyareti KARA HAVACILIK OKULU KOMUTANI TUĞGENERAL GÜNDÜZ’DEN VALİ GÜNAYDIN’A NEZAKET ZİYARETİ
ISPARTA AYAZMANA ÇOCUKLARA HEYECAN VERECEK!
Isparta’daki çöp ev temizlendi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğrafları
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali Etkinlikleri
Ölümcül 12 hayvan türüÖlümcül 12 hayvan türü
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştü
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıYurdum insanından Karpuz SanatıIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriÖlümcül 12 hayvan türü"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğuEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEn komik halleriyle 'yurdum insanları'
perde firmalarıısparta döner siparişISPARTA ÖĞRENCİ YURTLARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Sigortasız işçiye emeklilik müjdesiSigortasız işçiye emeklilik müjdesi06 Eylül 2018
Isparta'da 9 sürücüye havadan kırmızı ışık cezası Isparta'da 9 sürücüye havadan kırmızı ışık cezası 07 Eylül 2018
Isparta'da proje başvuruları 1 Ekim’e kadar devam edecekIsparta'da proje başvuruları 1 Ekim’e kadar devam edecek05 Eylül 2018
Isparta MEB Gülçin Kız Öğrenci Yurdu TanıtımıIsparta MEB Gülçin Kız Öğrenci Yurdu Tanıtımı05 Eylül 2018
Karayollarından Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısıKarayollarından Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısı05 Eylül 2018
DOĞAL VE NATUREL ÜRÜNLER ISPARTA GURME'DEDOĞAL VE NATUREL ÜRÜNLER ISPARTA GURME'DE06 Eylül 2018
Isparta'da Kurumlara 400 Kişi AlınacakIsparta'da Kurumlara 400 Kişi Alınacak11 Eylül 2018
Isparta'da evinden1.5 kilogram esrar çıktı Isparta'da evinden1.5 kilogram esrar çıktı 06 Eylül 2018
ISPARTA - ANTALYA ÇEVRE YOLUNDA TRAFİK KAZASIISPARTA - ANTALYA ÇEVRE YOLUNDA TRAFİK KAZASI08 Eylül 2018
Bakanlık listeyi yayınladı: Bu ürünleri sakın almayın!Bakanlık listeyi yayınladı: Bu ürünleri sakın almayın!05 Eylül 2018
Yargıtay'dan emsal kredi kartı kararı!Yargıtay'dan emsal kredi kartı kararı!11 Eylül 2018
SGK açıkladı: Yüz binlerce işçiyi etkileyecekSGK açıkladı: Yüz binlerce işçiyi etkileyecek09 Eylül 2018
Isparta merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı Isparta merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı 09 Eylül 2018
Isparta’da rekor trafik cezalarıIsparta’da rekor trafik cezaları08 Eylül 2018
Resmen başladı! Altında çifte kazançResmen başladı! Altında çifte kazanç11 Eylül 2018
Isparta'da Trafik Kazası! Araç okulun bahçesine uçtu Isparta'da Trafik Kazası! Araç okulun bahçesine uçtu 09 Eylül 2018
Bir dönem sona erdi! Artık yazılmayacakBir dönem sona erdi! Artık yazılmayacak11 Eylül 2018
Isparta'da Yurt ve apartçılar otogar çevresine kamp kurdu Isparta'da Yurt ve apartçılar otogar çevresine kamp kurdu 07 Eylül 2018
Prof. Dr. Diler, ISUBÜ Rektörü olarak atandı Prof. Dr. Diler, ISUBÜ Rektörü olarak atandı 06 Eylül 2018
İkinci el araç satışında yeni dönem!İkinci el araç satışında yeni dönem!08 Eylül 2018