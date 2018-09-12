- Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik'in girişimleri sonucu Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Bakılar ve Koru mahallelerinde bulunan, Malmüdürlüğü'ne ait toplamda 144 dönüm araziye konut yapma kararı almıştı. Tapu devirleri yapılmış ve Başkan Çelik'in isteği üzerine ilçenin dokusuna uygun, Gazipaşa'ya özel konut projeleri hazırlanmıştı. İhale aşamasına gelinen projede TOKİ Başkanlığı imar planı düzenlemesini bekliyordu. Beklenen haber Pazartesi günü gerçekleşen Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinden geldi. Gazipaşa Belediyesi'nin büyük bir titizlikle hazırladığı imar planı uzun görüşmelerin ardından Antalya Büyükşehir Meclisince onaylandı.Müjdeli haberi ilçe halkıyla paylaşan Gazipaşa Belediye Başkanı Çelik, dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak için uzunca bir süredir çalışma yürüttüklerini belirten Çelik, "Bildiğiniz üzere ilçe halkının isteği üzerine ilçemize TOKİ konutları yapılması için çalışma başlatmıştık. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında Koru ve Bakılar mahallelerinde hazineye ait 144 dönümlük arazinin tapu devrini TOKİ'ye yapmıştık. Aradan geçen sürede bir yandan bizler imar düzenlemelerini yaparken bir yandan da TOKİ mimarları ilçemizin dokusuna uygun olmasını istediğimiz konut projelerini hazırladı. Belki de Türkiye'de bir ilk olarak TOKİ mimarları Gazipaşa'ya özel proje hazırladı. Bizler de hazırladığımız imar planını Büyükşehir Meclisine sunduk ve çok şükür onay aldık" dedi.TOKİ konutlarının yapılması için önlerinde bir engel kalmadığını belirten Çelik, "Önümüzdeki günlerde TOKİ Başkanlığı yapım ihalesine çıkacak ve ilk kazma vurulmuş olacak. Bizler ilçe halkımıza verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Halkımızdan bizlerden desteğini ve özellikle duasını esirgememesini rica ediyorum. İlçemiz için, halkımız için çalışmaya, hizmet etmeye devam edeceğiz. Durmak yok yola devam" diye konuştu.İHA