Antalyaspor'da yüzler gülüyor

Antalyaspor'da yüzler gülüyor
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Isparta Düğün Salonları

  - Antalyaspor'da yüzler gülüyor   

- Süper Lig'e Kaysersipor yenilgisiyle başlayan Antalyaspor, sonraki 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik sonucu elde ettiği 7 puanın sevincini yaşıyor.  
  Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u uzatma dakikalarında attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Süper Lig’e deplasmanda 2-0’lık Kayserispor mağlubiyetiyle başlayan Antalyaspor, ardından sahasında geriye düştüğü maçta Atiker Konyaspor ile 3-3 berabere kaldı. 3. haftada deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Beşiktaş'ı 3-2  mağlup eden kırmızı-beyazlılar, yaşanan başkan değişikliğinin ardından sahasında çıktığı Çaykur Rizespor mücadelesinde 10 kişi kalmasında rağmen uzatma dakikalarında bulduğu gollerle rakibi karşısında 2-1 kazanmasını bildi.  
 Yaklaşık 9 aylık aradan sonra yeniden Antalyaspor başkanlığına gelen Ali Şafak Öztürk, ilk maçında galibiyet sevinci yaşadı. Antalya temsilcisinde yeni transferlerden Mevlüt Erdinç, Çaykur Rizespor karşısında ikinci yarıda oyuna girerek, takımının ilk golünü atmayı başardı. Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Antalyaspor’da oynadığı futbolla büyük beğeni toplayan 32 yaşındaki Diego, geride kalan 4 maçta 2 gol atıp, 1 de asist yaptı. Atiker Konyaspor maçında 2 gol atan Diego, Çaykur Rizespor müsabakasında da takımına penaltı kazandırdı. 
  Antalyspor, lige verilen milli maç arasında yapacağı 3 günlük iznin ardından ligin 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak. 
 
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İHA                        
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ISPARTA HABER
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