Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza, Aydınevler Mahallesi Hasan Ali Yücel Caddesi üzerindeki bir kontrolsüz kavşakta, İsmail A.’nın kullandığı 07 LNH 25 plakalı hafif ticari araç ile Fatih T. idaresindeki 07 ABP 739 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, yolculardan Tülay T. ve Baran T. yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.İHA