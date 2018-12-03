ISPARTA BALIKÇI

Antalyalıların tercihi ASMEK oldu

Antalyalıların tercihi ASMEK oldu
TÜRKİYE 0
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 - Antalyalıların tercihi ASMEK oldu 
  - 200 farklı branşta, 611 kurs ile eğitim veriliyor 
 
 - Antalya Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (ASMEK), Antalya’nın 18 ilçesinde 28 kurs merkeziyle yeni eğitim yılında da kursiyerlerin ilk tercihi oldu. Modern kurs merkezlerinde nitelikli eğitim alan kursiyerler, 200 farklı branşta, 611 kurs ile eğitim almanın keyfini yaşıyor.  
  2005 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve eşi Ebru Türel önderliğinde kurulan ASMEK, kurulduğu günden bu yana 235 bin kursiyere nitelikli eğitimin kapılarını araladı. Modern derslikleri ve eğitim kalitesiyle fark yaratan ASMEK, 2018 – 2019 eğitim yılında 200 farklı branşta, 611 kurs ile 12 bin kursiyere ulaştı. ASMEK, sanat ve tasarımdan bilişim teknolojilerine, yabancı dilden kişisel gelişim eğitimlerine geniş bir yelpazede Antalyalılara hizmet veriyor. Günün ihtiyaçlarına göre belirlenen mesleki kurslarıyla da vatandaşlara istihdamın kapılarını aralıyor. 
 
  ASMEK Antalya’ya alışmamı sağladı 
  Kursiyerlerin kimi mesleki eğitim kimi ise hobi edinmek için kendisine en yakın ASMEK kurs merkezinin yolunu tutuyor. İstanbul’dan Antalya’ya emeklilik hayatında sakin bir yaşam sürmek için gelen Leyla İrten, ASMEK’i şöyle anlattı: “Bir buçuk yıl önce Antalya’ya taşındım. Daha önce Kurumsal İletişim Yöneticiliği yapıyordum. ASMEK Antalya’ya alışmamı sağladı. Buradaki destekçim oldu. Hem de yıllar önce yaptığımız resim çalışmalarını yeniden hatırladık. Hocamızla birlikte çok güzel çalışmalar yapıyoruz.”  
 
  Severek geliyoruz 
  Ahşap Boyama kursuna 2 yıldır devam eden Salim Koca ise şunları söyledi: “Geçen yıl Kur’an Kursu’na gelmiştim. Aksu ASMEK’te bağlama kursuna geldim bu yıl da Ahşap Boyama kursundayım. Çok keyifli bir ortam. Belediyenin böyle bir hizmet vermesi çok güzel bir şey. Özellikle kendini geliştirmek isteyen, hobi edinmek isteyenler için çok güzel bir imkan. Severek geliyoruz” 
 
  Türel’e teşekkür  
  Resim sanatına yıllardır duyduğu ilgiyi ASMEK ile hobiye dönüştüren Özen Ünal, “Resme yıllardır ilgim vardı. ASMEK’i öğrendim. Ücretsiz olması benim için çok güzel bir avantaj oldu. Yeni arkadaşlar edindim, çevre edindim. Bu hizmetinden dolayı Menderes Türel’e çok teşekkür ediyoruz” dedi. 
Kaliteli vakit geçirmek için ASMEK’i tercih eden Gülseren Adıgüzel ise “2 yıldır ASMEK kurslarına devam ediyorum. Öncesinde sanatla ilgilenme fırsatım olmuyordu. Arkadaşlarım ve komşularım sayesinde ASMEK’le tanıştım. Hobi edinmek amacıyla gelmiştim, şimdi sürekli ahşap boyama yapıyoruz. Hocamızdan da çok memnunuz” diye konuştu. 
 
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İHA
                                         
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