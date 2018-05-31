Antalya Dostları Platformu tarafından düzenlenen ‘Antalyalılar Buluşması etkinliğinde Antalyalılar bir araya geldi.Antalya Dostları Platformu’nun her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği ‘Antalyalılar Buluşması’ birçok Antalyalıyı bir araya getirdi. Bir otelde gerçekleştirilen geceye, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve çok sayıda davetli katıldı. Antalya anılarını tazeleyen davetliler, zaman zaman duygu dolu anlar geçirdi.Etkinlikte konuşan Başkan Muhittin Böcek, “Çok güzel bir birliktelik sağlamışsınız. Bu gecede Antalya’nın eski günlerindeki anılarımız tazelendi. Doğup büyüdüğüm bu güzel şehrimizde, siz değerli hemşehrilerimize hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Antalya değişti, güzelleşti. Ama eski anılar hiçbir zaman gözümüzün önünden gitmedi" dedi.Daha sonra Başkan Muhittin Böcek’e Geçmişten Bugüne Antalya Dostları Platformu tarafından geceye katkılarından dolayı plaket verildi.İHA