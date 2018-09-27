Antalyalı firmalara Güney Afrika tanıtıldı

Antalyalı firmalara Güney Afrika tanıtıldı
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
  - Antalyalı firmalara Güney Afrika tanıtıldı   
 
- Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından düzenlenen ‘Güney Afrika Ülke Günü’nde Antalyalı firmalara Güney Afrika’daki yatırım imkânları, iş yapma yöntemleri, ticari ve ekonomik hayatı tanıtıldı.   
 ATSO tarafından Atatürk Konferans Salonu’nda ‘Güney Afrika Ülke Günü’ düzenlendi. Tanıtım toplantısına Güney Afrika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pule Isaac Malefane, ATSO Başkanı Davut Çetin, Meclis Başkanı Süleyman Özer, Yönetim Kurulu Üyeleri, Güney Afrika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret ve Yatırımdan Sorumlu Başkatip Tshepo Ranamane ile çok sayıda Antalya firma temsilcisi katıldı. 
 ATSO Başkanı Davut Çetin, 2017 yılında Güney Afrika Büyükelçiliği yetkilileri ile bir “İşbirliği Protokolü” imzalandığını hatırlatarak: “Bu protokol gereği taraflar, karşılıklı olarak ticaret ve yatırım olanakları gibi alanlarda birbirlerini desteklemeyi taahhüt etmişlerdi. Bugün de Elçiliğimizin değerli katkılarıyla bu anlaşmanın ilk adımını büyük bir mutlulukla, güçlü bir şekilde atıyoruz” dedi. 
 
 “Üyelerimiz dünyanın her ülkesine ihracat yapar hale geldi” 
 ATSO olarak üyelerini yurtdışı pazarlara açmak amacıyla yoğun bir tempo içerisinde olduklarını kaydeden Başkan Çetin, “Bugüne kadar, Bakanlık desteği ile hayata geçirdiğimiz URGE projeleri ile ihracat yapan işletmelerimiz arasına yenilerini ekledik, ihracatçılarımızı ise yeni pazarlara açtık. Geldiğimiz noktada üyelerimiz Vietnam’dan Amerika’ya kadar Dünya’nın hemen her ülkesine ihracat yapar hale geldiler. Dış ticaret potansiyelimizi yeni bir boyuta taşımak adına önümüzdeki günlerde e-ihracat odaklı çalışmalara da başlayacağız. İnanıyorum ki bu proje ile de önemli başarı hikayelerine imza atacak üyelerimiz olacaktır.” 
 
 “Turizm ve tarımda müthiş bir bilgi birikimine sahibiz” 
 Ülke olarak zor bir süreçten geçildiğini ifade eden Davut Çetin içinde bulunulan bu süreci fırsata çevirme arzusunda olduklarını belirterek şunları söyledi: “Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Türk Lirası son dönemde Dünya’nın en çok değer kaybeden ülke paralarından birisi oldu. Bu süreçten döviz geliri olan karlı çıktı, döviz girdisi olan zararlı çıktı. Biz de içinde bulunduğumuz bu süreci fırsata çevirip iç piyasa ile yetinmeyen, Dünya’ya açılmak isteyen işletmelerimizi desteklemek için değerlendirmek arzusundayız. Meclis toplantımızdaki konuşmamda da Afrika ülkelerindeki yatırım fırsatlarına vurgu yaptım. Afrika ülkelerinde inşaat yapan, restoran açan, çok da başarılı olan Türkler var. Türkiye ne olursa olsun, üretmeyi birçok ülkeden daha iyi biliyor. Özellikle Antalya’da turizm ve tarımda müthiş bir bilgi birikimine sahibiz. Sanayicilerimiz zor şartlarda bile üretmeye, katma değer yaratmaya devam ediyorlar. Artık bu birikimi daha güçlü şekilde uluslararası piyasalara açmalıyız. Önümüzdeki süreçte yurtdışında ortak yatırım hepimizin hedefi olmalıdır. Bizler iş adamları olarak ülkemizi zenginleştirme sorumluluğuna da sahibiz. Dünyada döviz kazanıp, güçlenip bu dövizi ülkeye getirirsek ülkemiz için de daha faydalı oluruz.” 
 
 “Ticaret rakamları geliştirilmeye muhtaç” 
  İki ülke arasındaki ticaret hacmini de değerlendiren Başkan Davut Çetin özellikle Antalya-Güney Afrika arasındaki dış ticaret rakamlarının geliştirilmeye muhtaç olduğunu kaydetti. Çetin, Antalya-Güney Afrika ticaret hacmini şöyle değerlendirdi: 
  “2017 yılında Türkiye ile Güney Afrika arasındaki ticaret hacmi 1.7 milyar dolardır. Antalya - Güney Afrika ticaret hacmi ise 4.8 milyon dolardır. Bunun 3.16 milyon doları ihracat 1.7 milyon doları ithalattır. Karşılıklı potansiyele baktığımızda özellikle Antalya-Güney Afrika arasındaki dış ticaret rakamlarının geliştirilmeye muhtaç olduğunu görüyoruz. Sunulan imkânlara ve potansiyele bakıldığında halen değerlendirilememiş ortak yatırım alanları olduğunu sizler de göreceksiniz. İnanıyorum ki bu toplantı iki ülke arasındaki dostluğu güçlü ticari bağlarla daha da güçlendirecektir.” 
  Güney Afrika Büyükelçisi Pule Isaac Malefane ise toplantıda Antalyalı firmalara ülkesi hakkında bilgiler verdi. Malefane, ülkesinin Antalyalı iş adamlarına tanıtımına imkan verdiği için ATSO’ya teşekkür etti. 
  Antalya ile ilişkilerimin her iki tarafın da faydasına artmasını umduğunu belirten Büyükelçi sözlerini şöyle sürdürdü: ”Türkiye’deki birçok şehir arasından Antalya’yı seçtik çünkü Antalya’nın ekonomik anlamda önemli bir şehir olduğunu düşünüyoruz; işbirliğimizin uzun soluklu olmasını diliyorum. Güney Afrika yatırımcılara neredeyse tüm sektörlerde çeşitli fırsatlar sunmaktadır, Türk işadamlarını ülkemize davet ediyorum.” 
  Ülke tanıtım gününde ayrıca Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ticaretten ve Yatırımdan Sorumlu Başkatip Tshepo Ranamane ise ülkedeki ticaret ve ekonomik durum, yatırım imkanları ve iş fırsatlarıyla ilgili katılımcılara bir sunum yaptı. Ranamane, Türk firmaların Güney Afrika’da ticaretle ilgili gelen sorularını da yanıtladı. 
  Toplantıdan önce Başkan Davut Çetin ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Güney Afrika Büyükelçisi Pule Isaac Malefane’yi konuk etti. Ziyarette Antalya ve Güney Afrika arasında ikili işbirliği ve yatırım olanakları görüşüldü. 
 
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İHA                     
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