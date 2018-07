- Antalya’nın Aksu ilçesinde 2 gün önce meydana gelen orman yangınında zarar gören çiftçiler, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye mektup yazarak, zararlarının karşılanması konusunda yardım istedi. Öte yandan yangın alanında bir araya gelen çocuklar da bölgenin ağaçlandırılmasını talep etti.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye mektup yazan Aksu Üretici Birliği Başkanı Turan Şahin, devletin bir an önce bölgeye şefkat eli uzatmasını istedi. Geçtiğimiz pazar günü Aksu ilçesinde çıkan yangında sadece ormanın yanmadığını kaydeden Şahin, "Ormanlarımızın eteklerinde ve içerisinde yaşayan üreticilerimiz evinden, işinden, traktöründen, kamyonetinden, üretim sahası seralarının yok oluşunu izlemişlerdir. Karanlığa aydın bakan çocuklarımızın geleceği ormanlarımız, yangınla kömür karası olmuştur" dedi.Başkan Şahin, mektubunu şöyle sürdürdü:"Aksulular, devletimizin güçlü ve kudretli kollarını açıp, kara çanaklı, eli nasırlı vatandaşlarımızı kucaklayıp bağrına basmasını beklemektedir. Çocuklarımız; bu acı tablonun giderilip, kendileri ile beraber büyüyecek yeni fidanların dikilmesini umut etmektedir. Bu üzücü olayda can kaybı olmaması ve yangının kontrol altına alınmasında en büyük pay, Bakanlığımızın kahraman ekiplerine ve ekiplere traktörleri ile destek veren köylülerimize düşmektedir.""Nasırlı ellerimizi siz değerli devlet büyüklerimize uzatıyor, yardımınızı bekliyoruz" diyen Şahin, mektubunu şöyle bitirdi:"Köylü devlet el ele verip; yaraların sarılıp, seraların üretime devam etmesi, çocuklarımızın yeni dikilen fidanlarla beraber büyümesi temennisi ile selam ve sevgilerimizi gönderiyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Resmi olmayan rakamlara göre; Kurşunlu ve Murtana'da yangından zarar gören alanlar şöyledir: 63 çiftçiye ait 600 dönüm çam ormanı, 133 dönüm sera, 260 dönüm narenciye bahçesi, 10 dönüm sebze bahçesi, 20 dönüm palmiye bahçesi, 6 dönüm hurma bahçesi, 36 kovan arı, 1 traktör, 1 kamyonet, 170 ton kıyılmış odun."Öte yandan rapora yangın bölgesine gelerek el ele tutuşan çocukların istekleri de eklendi. Raporda, "Çocuklarımız; bu acı tablonun giderilip, kendileri ile beraber büyüyecek yeni fidanların dikilmesini umut etmektedir. Bu üzücü olayda can kaybı olmaması ve yangının kontrol altına alınmasında en büyük pay, Bakanlığımızın kahraman ekiplerine ve ekiplere traktörleri ile destek veren köylülerimize düşmektedir. Kendilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz."İHA