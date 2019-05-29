Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına 15 dekar orman alanı ile 5 dekar buğday tarlası zarar gördü. Yangına helikopter, 10 arazöz, 3 itfaiye aracı ve 40 kişilik ekiple müdahale edildi.Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına 15 dekar orman alanı ile 5 dekar buğday tarlası zarar gördü.Alınan bilgiye göre, Gebiz Mahallesi Müminler mevkisinde Kadir Can'a ait ekin tarlasında alevler yükseldi.Hasadı yapılmamış 5 dekarlık tarladaki buğdayı kül eden alevler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğüne ait bir helikopter, 10 arazöz ve Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 3 itfaiye aracıyla yangına müdahale edildi.Yaklaşık iki saatte kontrol altına alınan yangında, 15 dekar ormanlık alan ile 5 dekar buğday tarlası zarar gördü.Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.ANTALYA (AA) -