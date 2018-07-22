Antalya'daki yangın kontrol altına alınıyor

Antalya'daki yangın kontrol altına alınıyor
TÜRKİYE
G.Tarihi: 22.07.2018 18:50
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Isparta Düğün Salonları

  - Antalya'daki yangın kontrol altına alınıyor 
  - 45 hektarlık alanın zarar gördüğü yangında vatandaşlar büyük panik yaşadı 
  - Soğutma çalışmaları yapılan bölgelerde vatandaşlar evlerine dönmeye başladı 
 
 – Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar Mahallesi’nde çıkan yangında çok sayıda sera zarar gördü. Serası yanan vatandaşlar o anları, "Yangın 2 kilometreden, 5 dakikada buraya geldi. Dikili neyimiz varsa yandı” diyerek anlattı. 
  Aksu’nun Yurtpınar Mahallesi’nde çıkan yangında havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürerken, bölgede mahsur kalan engelli çocuk ve yaşlı kadın son anda kurtarıldı. Yangına yakın bölgelerde hayvanlar da alandan çıkartıldı. Soğutma çalışmaları yapılan bölgelerde tahliye edilen vatandaşlar evlerine geri dönmeye başladı. 
 
  “Dikili neyimiz varsa yandı” 
  Yangının Kurşunlu’dan başladığını ifade eden Utku Biçer, çok sayıda seranın yandığını söyledi. Biçer, “Evimiz, seramız komple yandı. Dikili neyimiz varsa yandı. Yaşlı teyzemiz ve engelli bir çocuğumuz vardı. Onları kurtardık, hastaneye gönderdik. Evleri ve seraları yanan herkes mağdur” dedi. 
 
  “Yangın 2 kilometre ötede başlayıp, buraya 5 dakikada sıçradı” 
  Yangında ayağından yaralanan Sabri Yakın, yangının 2 kilometre ötede başlayıp 5 dakikada oldukları bölgeye sıçradığını ifade etti. Çıkan yangında 2 dönüm serası telef olan Yakın, “Seram, ilaç tankerim, sandıklarım ve odunlarım hepsi yandı. Halimizi görüyorsunuz. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok" diye konuştu.                   
 
  Yaklaşık 45 hektar alan yandı 
  Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, yangının yaklaşık 20 hektarlık alanda çıktığı ve tahmini olarak 40-45 hektar alanın yayıldığını belirterek, büyük bölümün kontrol altına alınıp soğutma çalışması yapıldığını, halen yanının devam eden bölgelerde ise söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi. 
 
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İHA                             
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ISPARTA HABER
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