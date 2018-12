Yeni nesil 25 gazeteci sertifikalarını aldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Antalya Şube Müdürlüğü, İş-Kur İl Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi ortaklığıyla Antalya’da gerçekleştirilen Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam programını tamamlayan 25 kursiyere sertifikaları verildi. Kursiyerlerin bu ayın 25’inde iş başı yapacağı bildirildi.BİK Antalya Şube Müdürlüğü, İş-Kur İl Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi ortaklığıyla Antalya’da gerçekleştirilen Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam programı tamamlandı. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonundaki sertifika törenine, BİK Genel Müdürü Yakup Karaca, BİK Şube Müdürü Nedim Engin, İŞKUR İl Antalya İl Müdürü Veli Tekkanat, AGC Başkanı Mevlüt Yeni, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ayhan, yerel gazete sahipleri ile kurs sonunda sertifika almaya hak kazanan öğrenciler katıldı.Törende konuşan Prof. Dr. Ahmet Ayhan, milletin ortak sesinin basın olduğuna dikkati çekerek, “İletişim fakültesi mezunu ya da son sınıf öğrencileri eğitime katıldı. Eğitimde ağırlıklı dijital iletişim ya da yeni medya alanında katkı sunmaya çalıştık. Türkiye'de 70 iletişim fakültesi bulunmasına rağmen, çok sayıda mezun ne yazık ki işsiz kalıyor. Bu durumun çoğu zaman yürekleri acıtıyor. Ama tek başımıza çözüm üretme noktasında başarılı değiliz. Bu bağlamda İş-Kur ve BİK'in bu projesi çok değerli. Umarım bu tür programlar devam eder ve istihdam edilecek arkadaşlarımızın 9 ay değil, hatta emeklilikleri oralarda gerçekleşir" dedi.AGC Başkanı Mevlüt Yeni ise “Antalya basın akademisini kurarak sektördeki alaylı meslektaşları sertifikalandıran bir program yaptık. Sahada daha da verimli bir iş gücü oluştuğumuzu gördük. İş-Kur, 9 ay boyunca buradan mezun olan öğrencilerimizin her şeyini karşılıyor. Birçok ilimizde yapılan bu program, Anadolu basınına istihdam konusunda son derece değerli. Anadolu basını, yerel medya can çekişiyor. Dövizin artışıyla kağıtta meydana gelen artışlar yerel basını daha ağır şartlara itmekte. Maliyetler artıyor ama ilan gelirleri artmıyor. O nedenle bu sorunların bir ucundan tutarak düzenlediğimiz bu eğitim programlarının çok verimli olduğunu düşünüyorum. Dokuz ay değil sahada uzun soluklu istihdam yaratılmasını diliyorum” diye konuştu.BİK Genel Müdürü Yakup Karaca, yeni nesil gazetecilik eğitim istihdamı sektörün yapısal sorunlarından sadece bir tanesi olduğunu dile getirerek,” Eğitimin içeriği yeni nesil gazetecilik. Bu müfredatı üniversitelerimizin hocaları ile çalışarak hayata geçirdik. Amacımız gönül ihtiyaçlarını da karşılayabilmek. Sabit olmayacak dinamik bir akım oluşturmak istiyoruz. İllerde bulunan gazete cemiyetlerinde rekabet olabiliyor. Antalya’da ise tek cemiyet var. Bu büyük bir nimet. O nedenle biz buraya her defasında rahatlıkla gelebiliriz.”“Yeni nesil gazetecilik, dijital yayıncılık demektir” diyen Karaca, “Bu konularda gazetelere yönelik destekler veriyoruz. Cemiyetlerimizi bu işin içine sokmaya çalışıyoruz. Gazetelerimiz zor durumda. Problemin teşhisi ile ilgili son gelişmeler dikkate alındığında karşımıza kağıt fiyatları geliyor. Fakat meseleye biraz geri çekilip baktığımız zaman gelir getirici kalemlere bakmak gerekiyor. Bu noktada karşımıza direkt olarak 2 önemli husus çıkıyor. Birincisi tiraj, ikincisi reklam parası. Gazetelerimizin baskı satışları artık düştü. Reklam gelirleri de düştü. Dijital reklamlar 90 derece roket hızıyla yükseliyor. Fakat analog reklamlarda hep düşüş yaşanıyor. Bu hassas bir konu. Bu işin ameliyat masasına yatması lazım. Ülkemizin her zamankinden daha fazla gazeteye ihtiyacı var.”Konuşmaların ardından 25 kursiyere sertifikaları verildi.İHA