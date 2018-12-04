ISPARTA BALIKÇI

Antalya'da Yeni nesil 25 gazeteci sertifikalarını aldı

Antalya'da Yeni nesil 25 gazeteci sertifikalarını aldı
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün SalonlarıISPARTA LOKANTALARI
  - Yeni nesil 25 gazeteci sertifikalarını aldı   
 
Basın İlan Kurumu (BİK) Antalya Şube Müdürlüğü, İş-Kur İl Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi ortaklığıyla Antalya’da gerçekleştirilen Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam programını tamamlayan 25 kursiyere sertifikaları verildi. Kursiyerlerin bu ayın 25’inde iş başı yapacağı bildirildi.   
 BİK Antalya Şube Müdürlüğü, İş-Kur İl Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi ortaklığıyla Antalya’da gerçekleştirilen Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam programı tamamlandı. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonundaki sertifika törenine, BİK Genel Müdürü Yakup Karaca, BİK Şube Müdürü Nedim Engin, İŞKUR İl Antalya İl Müdürü Veli Tekkanat, AGC Başkanı Mevlüt Yeni, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ayhan, yerel gazete sahipleri ile kurs sonunda sertifika almaya hak kazanan öğrenciler katıldı. 
 
"İşsizlik" 
 Törende konuşan Prof. Dr. Ahmet Ayhan, milletin ortak sesinin basın olduğuna dikkati çekerek,  “İletişim fakültesi mezunu ya da son sınıf öğrencileri eğitime katıldı. Eğitimde ağırlıklı dijital iletişim ya da yeni medya alanında katkı sunmaya çalıştık. Türkiye'de 70 iletişim fakültesi bulunmasına rağmen, çok sayıda mezun ne yazık ki işsiz kalıyor. Bu durumun çoğu zaman yürekleri acıtıyor. Ama tek başımıza çözüm üretme noktasında başarılı değiliz. Bu bağlamda İş-Kur ve BİK'in bu projesi çok değerli. Umarım bu tür programlar devam eder ve istihdam edilecek arkadaşlarımızın 9 ay değil, hatta emeklilikleri oralarda gerçekleşir" dedi. 
 
 "Yerel basının durumu" 
 AGC Başkanı Mevlüt Yeni ise “Antalya basın akademisini kurarak sektördeki alaylı meslektaşları sertifikalandıran bir program yaptık. Sahada daha da verimli bir iş gücü oluştuğumuzu gördük. İş-Kur, 9 ay boyunca buradan mezun olan öğrencilerimizin her şeyini karşılıyor. Birçok ilimizde yapılan bu program, Anadolu basınına istihdam konusunda son derece değerli. Anadolu basını, yerel medya can çekişiyor. Dövizin artışıyla kağıtta meydana gelen artışlar yerel basını daha ağır şartlara itmekte. Maliyetler artıyor ama ilan gelirleri artmıyor. O nedenle bu sorunların bir ucundan tutarak düzenlediğimiz bu eğitim programlarının çok verimli olduğunu düşünüyorum. Dokuz ay değil sahada uzun soluklu istihdam yaratılmasını diliyorum” diye konuştu. 
 
"Dinamik bir akım oluşturma hedefi" 
 BİK Genel Müdürü Yakup Karaca, yeni nesil gazetecilik eğitim istihdamı sektörün yapısal sorunlarından sadece bir tanesi olduğunu dile getirerek,”  Eğitimin içeriği yeni nesil gazetecilik. Bu müfredatı üniversitelerimizin hocaları ile çalışarak hayata geçirdik. Amacımız gönül ihtiyaçlarını da karşılayabilmek. Sabit olmayacak dinamik bir akım oluşturmak istiyoruz. İllerde bulunan gazete cemiyetlerinde rekabet olabiliyor. Antalya’da ise tek cemiyet var. Bu büyük bir nimet. O nedenle biz buraya her defasında rahatlıkla gelebiliriz.” 
 
"Dijital reklamlar büyüyor" 
 “Yeni nesil gazetecilik, dijital yayıncılık demektir” diyen Karaca, “Bu konularda gazetelere yönelik destekler veriyoruz. Cemiyetlerimizi bu işin içine sokmaya çalışıyoruz. Gazetelerimiz zor durumda. Problemin teşhisi ile ilgili son gelişmeler dikkate alındığında karşımıza kağıt fiyatları geliyor. Fakat meseleye biraz geri çekilip baktığımız zaman gelir getirici kalemlere bakmak gerekiyor. Bu noktada karşımıza direkt olarak 2 önemli husus çıkıyor. Birincisi tiraj, ikincisi reklam parası. Gazetelerimizin baskı satışları artık düştü. Reklam gelirleri de düştü. Dijital reklamlar 90 derece roket hızıyla yükseliyor. Fakat analog reklamlarda hep düşüş yaşanıyor. Bu hassas bir konu. Bu işin ameliyat masasına yatması lazım. Ülkemizin her zamankinden daha fazla gazeteye ihtiyacı var.” 
 Konuşmaların ardından 25 kursiyere sertifikaları verildi. 
 
AW561490-01AW561490-02AW561490-03AW561490-04AW561490-05


İHA
                                         
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Travel Turkey İzmir'de Isparta ve Burdur'un tanıtımı yapılacak
Isparta'da Senirkent’te konsantre tesisi kuruluyor
Isparta Baro Başkanı Belediye Başkan Adayı Oldu
Isparta Valisi Seymenoğlu’ndan önemli uyarılar!
Isparta - Burdur Karayolunda trafik kazası
TÜİK son rakamları açıkladı Isparta Antalya Burdur
Isparta'da Jandarmadan Bölgesel Güven ve Huzur Uygulaması
Isparta'da Özel öğrenciler gösterileriyle adeta büyüledi
Isparta Belediye Başkanı görme engelli bireyleri ağırladı
ISPARTA DERİ OSB'DEN YENİ KOKU GİDERİCİ SİSTEM
Antalya-Isparta karayolunda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Isparta'da fuhuş baskını...6 kişi yakalandı
Isparta kent merkezine sis çöktü
ISPARTA'DA TAPTAZE BALIKLAR TEZGAHLARA DOLDU
(ÇKS) kaydını yaptıramayan çiftçiler için süre uzatıldı
Güvenlik kamerası görüntüsüne soruşturma
Isparta'da şüpheli araç polisin dikkatinden kaçmadı
Isparta'da Öğrencilere yemekhanede sürpriz!
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Gün şartı kalkıyor
Vali Seymenoğlu: “Eğitimdeki başarıyı ilerletmeliyiz”
Futsal Turnuvası’nda şampiyon Emniyet Polis Gücü takımı oldu
TESK Başkanı uyardı! Cezası 885 lira...
Isparta'da üniversiteden 6 bacaklı 'Örümcek Robot' Projesi
Öğrenciyken çalışanlara geriye dönük ödeme
Araç sahipleri dikkat! 2019 MTV zam oranları belli oldu
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...
Isparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden karelerIsparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden kareler
Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğrafları
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali Etkinlikleri
Ölümcül 12 hayvan türüÖlümcül 12 hayvan türü
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...Isparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden karelerIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıYurdum insanından Karpuz SanatıIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriÖlümcül 12 hayvan türü"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
ISPARTA MOBİLYA MAĞAZALARIısparta döner siparişISPARTA İÇ GİYİMISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da fuhuş baskını...6 kişi yakalandıIsparta'da fuhuş baskını...6 kişi yakalandı02 Aralık 2018
Çalışanlar dikkat oran değişti! Maaşlara yüzde 22 zamÇalışanlar dikkat oran değişti! Maaşlara yüzde 22 zam28 Kasım 2018
Güvenlik kamerası görüntüsüne soruşturmaGüvenlik kamerası görüntüsüne soruşturma01 Aralık 2018
Öğrenciyken çalışanlara geriye dönük ödemeÖğrenciyken çalışanlara geriye dönük ödeme30 Kasım 2018
Çalışanlar dikkat! 7 gün izne 40 gün tatilÇalışanlar dikkat! 7 gün izne 40 gün tatil29 Kasım 2018
Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası varAraç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var28 Kasım 2018
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Gün şartı kalkıyorTüm çalışanları ilgilendiriyor! Gün şartı kalkıyor30 Kasım 2018
Isparta'da Drift atarken kaza yapan sürücüye şok: trafikten men edildiIsparta'da Drift atarken kaza yapan sürücüye şok: trafikten men edildi28 Kasım 2018
Isparta'da Öğrencilere yemekhanede sürpriz!Isparta'da Öğrencilere yemekhanede sürpriz!30 Kasım 2018
SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesiSGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi30 Kasım 2018
TESK Başkanı uyardı! Cezası 885 lira...TESK Başkanı uyardı! Cezası 885 lira...30 Kasım 2018
ISPARTA'DA TAPTAZE BALIKLAR TEZGAHLARA DOLDUISPARTA'DA TAPTAZE BALIKLAR TEZGAHLARA DOLDU01 Aralık 2018
MİLLİ PİYANGO BAYİSİ ERKAN ABİ '' BÜYÜK İKRAMİYE ISPARTA'YA ÇIKACAK''MİLLİ PİYANGO BAYİSİ ERKAN ABİ '' BÜYÜK İKRAMİYE ISPARTA'YA ÇIKACAK''29 Kasım 2018
Bakan açıkladı! Yeni tapular geliyor...Bakan açıkladı! Yeni tapular geliyor...29 Kasım 2018
(ÇKS) kaydını yaptıramayan çiftçiler için süre uzatıldı(ÇKS) kaydını yaptıramayan çiftçiler için süre uzatıldı01 Aralık 2018
Araç sahipleri dikkat! 2019 MTV zam oranları belli olduAraç sahipleri dikkat! 2019 MTV zam oranları belli oldu30 Kasım 2018
Isparta ve Burdur'da en güzel miras,ceviz ağaçlarıIsparta ve Burdur'da en güzel miras,ceviz ağaçları29 Kasım 2018
Milyonları ilgilendiriyor! Yarı yarıya düşecekMilyonları ilgilendiriyor! Yarı yarıya düşecek29 Kasım 2018
Isparta - Burdur Karayolunda trafik kazası Isparta - Burdur Karayolunda trafik kazası04 Aralık 2018
Isparta kent merkezine sis çöktüIsparta kent merkezine sis çöktü02 Aralık 2018