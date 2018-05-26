- Antalya’da yenilenen Konyaaltı Sahilinde hafta sonu yoğunluğu oluştu. Ramazan ayı dolayısıyla sahilde çoğunluğun yabancı misafir olduğu görüldü.Turizmin başkenti Antalya’da dün yağan yağmur bugün yerini güneşli havaya bıraktı. Hava ve deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte yerli ve yabancı turistler yenilenen Konyaaltı Sahili Beach Park’ta deniz keyfi yaptı. Yabacı turistler Akdeniz’in mavi sularında çocuklarıyla eğlenirken, gençler ise güneşlenmeyi tercih etti. Ramazan ayı dolayısıyla sahildeki yoğunluğu turistlerin oluşturduğu gözlendi.İHA