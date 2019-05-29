Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'da evinin terasında uyuşturucu madde yetiştirdiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şatırlı Mahallesi'nde bir kişinin evinin terasında uyuşturucu madde yetiştirdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Ekiplerin yaptığı çalışma kapsamında, evin teras kısmında kurulan sera içerisinde 28 saksı içerisinde bin 412 gram skunk maddesi ve hassas terazi ele geçirildi.



Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli K.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.



ANTALYA (AA) -