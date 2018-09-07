- Antalya'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı ileri sürülen 8 kişi yakalandı.Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 4 ayrı noktada operasyon düzenledi. Ev, iş yeri ve otomobillerde yapılan aramalarda 39 adet ecstasy hap, 38,1 gram eroin ve daralı ağırlığı olan 138,9 gram olan esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'si serbest bırakılırken, 3'ü tutuklandı.İHA