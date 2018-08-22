- Antalya'da THK'nın deri toplama paylaşımı ortalığı karıştırdı. Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada "Antalya Valiliğinin böyle bir yasağı, yetkilendirmesi veya başka bir kararı bulunmamaktadır" denildi.Antalya'da Arefe günü Türk Hava Kurumu Antalya şubesinin (@thkantalya) resmi Twitter hesabından yaptığı "Valilik emriyle Antalya'da kurban derisi toplama yetkisi sadece Türk Hava Kurumuna verilmiştir. Emniyet: "THK dışında deri toplayanlar hakkında Kamu Kurumunu zarara uğratmaktan işlem yapılacak ve yakalanan deriler THK'na teslim edilecektir." şeklindeki açıklama ortalığı karıştırdı. Yanlış anlamalara sebep olan ve altına yüzlerce yorum yapılan paylaşımla ilgili Valilik tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada paylaşımın "Tarikat ve cemaatlere kurban derisi yasağı" gibi haber ve çeşitli yorumlara sebep olduğunun altı çizilerek "Antalya valiliğinin böyle bir yasağı, yetkilendirmesi veya başka bir kararı bulunmamaktadır" denildi.Türk Hava Kurumu Antalya Şubesi konuyla ilgili yine @thyantalya resmi hesabından açıklama yaparak söz konusu twitine ilişkin açıklama ve düzeltmelerde bulundu.THK Antalya Şubesince yine Twitter üzerinden yapılan açıklamalarda "Arefe günü paylaştığımız Twitter yanlış anlamalara sebep olduğu için bu son 2 tweet gönderilmiştir. Herkes kurban derilerini dini duyguları ve vicdani sorumlulukları doğrultusunda istedikleri yere verebilirler ancak deri toplayan vakıf ve derneklerin valiliğin onayı almaları gerekmektedir. Aksi takdirde suç işlemiş olurlar. Antalya'da sadece valiliğin izin verdiği dernekler deri toplayabilmekte, izinsiz deri toplayanlar ise kamuyu zarara uğratma suçu işlemektedirler" denildi.Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamada Valiliğin kurban derilerini sadece Türk Hava Kurumunun toplayabileceğine dair bir kararı veya talimatı söz konusu olmadığı, yasal olarak izni olan, izin verilen herkes kurban derisi toplayabileceği kaydedildi.İHA