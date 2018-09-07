- Antalya da her ay düzenli olarak yapılan Tarımda Bağlı Kuruluşlar İstişare toplantısı, Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk’ ün katılımlarıyla Antalya Havalimanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü ev sahipliğinde yapıldı.Toplantıya, Antalya Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Zirai Karantina Müdürü Ekrem Çetin, BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, TİGEM Boztepe İşletme Müdürü Olcay Akın, Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Hüseyin Kafalı, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürü Rızvan Süyek, Tohum Sertifikasyon Test Müdürü Ahmet Karataş, Antalya Havalimanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürü Abdi Türker, Tarım Kredi Kooperatifi Antalya Bölge Müdürü Yakup Kasal, Tarsim Antalya Bölge Müdürü Mustafa Değer ile Kurum ve kuruluşlarda ki müdür yardımcıları katıldı.Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Antalya'daki temsil noktaları olan kurum ve kuruluşların müdürleri kurumlarda yapılan çalışmalar ile ilgili Milletvekili İbrahim Aydın’a bilgiler aktardı. Tarım gündemi ve tarımda yapılabilecekler ile ilgili istişare yapılmasının ardından, toplantı toplu fotoğraf çekimi ile sonlandırıldı.İHA