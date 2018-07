IHAAW144806-GEN/20-07-2018- Antalya Tabip Odası ve sivil toplum kuruluşları Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde basın açıklaması yapıp, sağlıkta şiddeti önleme yasasının bir an önce çıkartılmasını istedi.Antalya Tabip Odası "Artık yeter, sağlıkta şiddet sona ersin" sloganıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi A Blok önünde basın açıklaması yaptı.Tabip Odası adına basın açıklaması yapan Naci İşoğlu, Türk Tabipler Birliği, uzun yıllardır sağlıkta yaşanan şiddetin nedenleri, şiddete karşı alınacak önlemler konusunda kamuoyunu bilgilendirdiğini belirterek, sağlıkta şiddet önleme yasasının biran önce çıkartılması gerektiğini söyledi.Son olarak 17 Temmuz tarihinde Şanlıurfa’da Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevli Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ın, bir hasta yakını tarafından başına sert bir cisim vurularak darp hatırlatan İşoğlu, "Gelinen aşamada sağlıkta şiddet sağlık hizmet sunumunun hemen tüm aşamalarında yaygın ve ciddi bir sorun haline dönüşmüştür. Sağlık kuruluşlarında her gün ortalama 30 şiddet vakası yaşanmaktadır. Özellikle acil servisler şiddetin kol gezdiği, sağlık çalışanlarının kendilerini emniyette hissedemedikleri sağlık hizmetini güvenli ortamlarda veremedikleri yerler haline gelmiştir" dedi.Yaşanan şiddet olaylarının hekimlerin ve sağlık çalışanlarının can güvenliğini tehdit ederken aynı zamanda sağlık hizmeti sunumunu da engeller hale geldiğine dikkat çeken Naci İşoğlu, "Sağlıkta şiddetin toplumsal etkenleri vardır ve bunlar giderilmedikçe sağlık kuruluşlarını tam olarak güvenli ve huzurlu yerler haline getirmek olanaklı değildir. Ancak, açık olarak görülen bir başka gerçek, kamu idaresinin sağlık kuruluşlarının ve sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlamak için alması gereken özel önlemleri de almadığı veya bunların yetersiz kaldığıdır. Bu nedenle, Türk Tabipleri Birliği’nin defalarca dile getirdiği sağlıkta şiddeti önleme yasasının bir an önce çıkarılarak şiddet uygulayanlara hapis cezasının yasalaşmasını bir kez daha talep ediyoruz. Sağlık kuruluşlarında meslektaşlarımızın güvenliğinin sağlanması için caydırıcı ve önleyici gerçekçi önlemlerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çiziyoruz"ifadelerine yer verdi.İHA