Antalya’da alkollü madde satış temsilcisi, satış yaptığı marketten kartonlarla sigara çalarken gizli kameraya yakalandı. Gözaltına alınan şahsın sigaraları çalma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.Olay Kemer ilçesindeki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede ünlü bir markanın satış temsilcisi olarak 30 yıla yakındır çalışan Ş.T. Hasan Ali Şenol isimli esnafın 13 yıldır işlettiği markete haftada 2-3 kez diğer toptancıların da yoğun olduğu sabah saatlerinde ürün veriyordu. Her geldiğinde marketin arka bölümündeki tuvaleti kullanan ve sigara deposundan sigara azalmasından şüphelenen iş yeri sahibi durumu jandarmaya bildirdi. Daha sonra market sahibi, jandarma ile birlikte depoya, gizli kamera ve barkod numaraları alınmış sigaralar bıraktı.Ertesi gün yine aynı bahane ile tekrar depoya yönelen Ş.T. bırakılan sigara kartonlarını alıp, aracına yöneldi. Görüntülerde sigaraları aldığı belirlenen Ş.T.’nin Kemer İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.Ş.T. ifadesinde zor durumda olduğunu ve 20 gündür sigara çaldığını itiraf etti. İki gün içinde çaldığı iddia edilen 19 karton sigara da çalıştığı şirketin aracında bulunan şahıs, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Ş.T.’yi uzun yıllardır tanıdığını dile getiren Hasan Ali Şenol, "Hırsızlıktan uzun süredir şüpheleniyorum, çünkü hesaplar açık veriyordu. Zararım 250-300 bin TL civarında. Şüphelinin sigaraları giysisinin altında marketten çıkardığını tespit ettik" dedi.Market çalışanı Nimet Ceylan, Ş.T.’ye çok güvendiklerini belirterek, "Arka bölümdeki tuvalete geçmesine izin veriyorduk çünkü hem yaşına saygı duyuyor, hem de patronumla uzun yıllara dayanan dostluklarına dayanarak güveniyorduk. Markete hep yoğun zamanlarda geliyor, sık sık tuvalete gidiyordu. Bir gün bunun nedenini sorduğumda yaşlılıktan olduğunu söyleyince fazla sormadım. Olayı kamera görüntülerinde gözümle görmesem inanmazdım" diye konuştu.İHA