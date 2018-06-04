Antalya’da kendisini boğmaya çalışan sevgilisini kalbinden bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı.Antalya’nın Kepez ilçesinde kendisini boğmaya çalışan sevgilisi Cengiz Aydın’ı(30) kalbinden bıçaklayarak öldüren Nurcan S., alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevki sırasında göz yaşlarına hakim olamayan Nurcan S., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. Cengiz Aydın’ın cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Kurşunlu Mezarlığında toprağa verildi.İHA