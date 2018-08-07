Antalya'da sel suları seraları ve ekili alanları vurdu

Antalya'da sel suları seraları ve ekili alanları vurdu
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Isparta Düğün Salonları
  - Antalya'da sel suları seraları ve ekili alanları vurdu 
  - 12 ev su altında kaldı, 450 dönüm ekili arazi zarar gördü 
  - Tahmini maddi zarar 15 milyon TL 
  - Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin: 
  - " Çok şükür can kaybı yok, zarar gören vatandaşlarımızın yaralı en kısa sürede sarılacaktır" 
 
-  Antalya’nın Elmalı ilçesinde yarım saat süren yağmurun sebep olduğu sel suları yer yer 1 metreye kadar yükselirken,  12 ev su altında kaldı, yaklaşık 450  dönüm alanda sera içindeki ürünler büyük zarar gördü. Can kaybının yaşanmadığı sel felaketinde tahmini zararın 15 milyon Tl civarında olduğu tahmin edilirken Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, vatandaşların yaralarının en kısa sürede sarılacağını söyledi.  
  Antalya’nın Elmalı ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kısa süreli sağanak yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Elmalı’ya bağlı Salur, Yalnızdam, Yapraklı, Eskihisar ve Yılmazlı Mahalleleri yağmur sonrası oluşan selden en fazla zarar gören mahalleler oldu. Yağmur nedeniyle bazı mahallelerde su 1 metreye kadar yükselirken, çok sayıda örtü altı sera ve tarım alanları da sular altında kaldı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı ise yaşanmadığı öğrenildi.Sel sebebiyle kayıp olan bir vatandaşın ise kendi imkanlarıyla yüksek bir tepeyle çıkarak kurtulmayı başardığı bildirildi. 
  Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, Salur ve Yılmazlı Mahallelerinde sel sularının afete döndüğünü belirterek " Bugün Akşam üzeri 18.00 saatlerinde ilçemizde yaşanan sağanak yağış Salur ve Yılmazlı mahallelerimizde sele, yolların kapanmasına ve tarım arazilerinin büyük zarar görmesine neden olurken bazı evlerde su baskını meydana geldi. Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Başkaya ve belediyemiz birim amirleri sel baskınının yaşandığı bölgede incelemelerde bulunduk. Selden zarar gören vatandaşlarımızın yaraların en kısa sürede sarılacaktır. Allah’a şükür ki can kaybı yok. 12 ev su altında kalarak zarar görürken yaklaşık 450 dönüm seranın içindeki ürünler telef oldu. Zararın boyutu yapılan inceleme sonucunda çok yakında belirlenecektir. Ürün fiyatlarının normalin üstünde seyrettiği bu günlerde tam para kazanmaya başlamışken yaşanan bu felaket üreticinin moralini bozdu. Salur ve Yılmazlı’da yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun Allah beterinden muhafaza etsin diyorum. Elmalı Belediyesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri afetin hemen ardından çalışmaları başlatmış ve en yakın zamanda tüm yaraları saracaktır. Devletimizde hem mevcut zararın bir kısmına yardımcı olurken bundan sonra benzer felaketlerin tekrarlanmaması için gerekli önlemleri hızla alacaktır.Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sel felaketinin yaşandığı mahallelerimizde gerekli çalışmalara başladı." dedi. 
 
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İHA
                                         
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