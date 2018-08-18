- Antalya'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde sahiller doldu taştı. Bayram tatili için Antalya’ya gelen yerli turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara sahillerinde güneşlenip yüzdü.Hava sıcaklığının 31, deniz suyunun 29 derece derece ölçüldüğü kentte, bazı vatandaşlar serinlemek için denize girdi, bazıları da tekne turlarına katıldı. Su parklarında tatillerini eğlenceli hale getirenler, nem oranının yüzde 65'a ulaştığı turizm kentinde jetskiye, deniz paraşütüne, deniz yatağına bindi. Konyaaltı'nda tüm işletmelerin sahillerinde doluluk olduğu gözlendi.Gaziantep’ten Antalya’ya ailesiyle gelen Sultan Gürocak, "4 günlüğüne tatil amaçlı geldik. Tatilin ardından döneceğiz. Antalya çok güzel. Kalabalık da olsa güzel, Güzel bir tatil dönemi geçireceğiz. Özellikle havası çok güzel" dedi.Yüksel Tarhan ise bayramı Antalya’da geçireceklerini belirterek, ağırlıklı olarak denizde olacaklarını söyledi.Vildan Tarhan Samsun’dan geldiklerini söyleyerek, "Tatil günümüzde Konyaaltı sahiline geldik. Bayramımızı Antalya’da geçireceğiz. Akdeniz olunca her yer kalabalık. Hava da, deniz de güzel"” ifadelerin yer verdi.Öte yandan turizmde bu yıl rekor üstüne rekor kıran Antalya’ya havayoluyla gelen turist sayısı 8 milyon 64 bine ulaşırken geçtiğimiz yıl aynı döneme göre yüzde 30 artış oldu. Geçen yıl aynı dönemde 6 milyon 209 bin olan turist sayısı, bu yıl 1 milyon 854 bin arttı.Diğer taraftan Antalya, yerli-yabancı 1 milyonun üzerinde turist ağırlayacak. Yurt dışı turizminde bu yıl tarihinin en iyi dönemini yaşayan Antalya'da, Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar pansiyonlardan beş yıldızlı otellere tüm tatil yöreleri yüzde 100 doluluğa ulaştı.İHA