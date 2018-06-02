Antalya’da polis tarafından 128 personel ile yol uygulaması gerçekleştirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece 12 noktada 128 personelle saat 22.00-24.00 saatleri arasında yol uygulaması yaptı. Uygulamada 954 kişi, 391 araç olmak üzere bin 345 sorgulama yapıldı. Aranan 1 kişi ile yoklama kaçağı olduğu belirlenen 8 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucudan işlem yapılan kişinin üzerinde yapılan aramada, 1 adet extasy hap, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 22 fişek ve 1 delici alet ele geçirildi.Ayrıca, trafik yönünden eksiklikleri bulunan 41 araca 19 bin 516 TL para cezası kesildi, 3 araç trafikten men edildi.İHA