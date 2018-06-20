- Antalya’da metruk yapı, park ve bahçelere yönelik düzenlenen operasyonlarda 110 paket satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri öncülüğünde metruk yapı, park bahçe ve belirlenen sokaklarda 4 aşamalı NARKO uygulaması yapıldı.Helikopter, özel harekat, çevik kuvvet, 3 narkotik madde arama köpeğinin katılımı ile yapılan uygulamalarda, toplam bin 524 kişi sorgulandı, 2 aranan şahıs yakalandı. 309 aracın trafik yönünden kontrolü yapılırken, 6 araç trafikten men edildi, 18 araca 29 bin 346 lira idari para cezası kesildi.Kontrol edilen 29 metruk yapıdaki 2 kişiden 110 paket satışa hazır 175 gram esrar, yine 2 kişiden 6,7 gram esrar maddesi ele geçirildi.İHA