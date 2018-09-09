Antalya'da mango hasadı başladı

Antalya'da mango hasadı başladı
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Isparta Düğün Salonları

  - Alanya’da mango hasadı başladı   
  - Alanyalı çiftçiler tropik meyvelere yöneldi   
 
 - Antalya’nın Alanya ilçesinin tropikal iklime sahip olması nedeniyle tropikal meyve ağaçları adeta kazanç kapısına dönüştü. Geçtiğimiz ay avokado hasadının başlamasının ardından şimdide bir başka tropik meyve olan mango hasadı başladı.   
  Tropikal iklim özelliğini taşıması, tropikal meyve ağaçlarının bölgeye iyi adapte olması, iyi ürün vermesi ve diğer ürünlere göre gelirinin yüksek olması Alanyalı çiftçileri tropikal meyve üretimine yöneltti. İlçedeki tropikal meyve üretimi muz ile başlarken, onu avokado takip etti. Günümüzde Alanya'da muz ile avokadonun yanı sıra mango ve papaya başta olmak üzere çerimoya, karambola (yıldız meyvesi), dragon fruit (ejder meyvesi), custard apple (Hint ayvası), longon (kedigözü), mangis, salak pondoh, star fruit, jambu bangkok, jambu bıjı, rambutan rapiah gibi 24 çeşit tropikal meyve yetiştiriliyor. Geçtiğimiz ay avokado hasadının başlamasının ardından şimdide mango hasadı başladı. Alanya bölgesi ve Türkiye geneline satılan bu meyvelerin en büyük avantajı ise tane hesabı ile kolayca pazarlanması. 
 
  “Ürünün piyasası iyi” 
  Alanya Ziraat Odası Başkanı Turgut Musluoğlu, coğrafi yapımın ev verişli olması nedeniyle ilçede yaklaşık 25 çeşit tropik bitki yetiştirildiğini söyledi. İlk başlarda üreticinin kendi imkanıyla tropik yetiştirdiğini söyleyen Musluoğlu, daha sonra oda olarak öncülük yaptıklarını aktardı. Başkan Musluoğlu, ”2 Ocak 2018'de alınan bakanlık onayı ile fidan ithalat izni aldık. Anavatanındaki üreticilerle görüştük. Bakanlığın istediği kriterleri yerine getirmeye çalışıyoruz, fidanların pazarlığını yaptık. Önümüzdeki ay fidanları toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Ürünün piyasası iyi, her bölgede ürün yetişmiyor. Ziraat odası olarak hangi bölgelerde verim alınabileceği konusunda yaptığı araştırmaları üreticilerimiz talep ederse kendileriyle paylaşırız"  dedi. 
 
  “Ülkemizde geliştirmek için yaygınlaştırmak için uğraşıyoruz” 
  Uzun süre muz ile erik üretimi yaptığını aktaran çiftçi Faruk Özçelik, kutsal topraklardaki ziyaretinde mangoyla tanışarak bu meyvenin üretimine geçtiğini belirtti. Özçelik, fidanın 150 ile 250 lira arasından satılması sebebiyle bahçe kurmanın zor olduğunu belirtirken elde ettiği ürünün ise cins ve boyutuna göre ortalama 8 ile 15 lira arasında pazarladığını çok küçük meyvelerin ise 3 liradan alıcı bulduğunu ifade etti. Özçelik, "İlk olarak hac vazifesi esnasında tadına bakma fırsatım oldu. Çekirdeklerini biriktirdim ve meyve olarak Alanya'ya getirerek fidan yetiştirmeye başladım. Fidanın komşu ilçe Gazipaşa'da olduğunu öğrenince hazır fidan alıp bahçemi kurdum. Mango ağacı meyveyi 3 yaşında veriyor. Ülkemizde geliştirmek için yaygınlaştırmak için uğraşıyoruz. Ziraat odası ile ülkemize getirmeye çalışıyoruz. İspanya'dan gelen fidanları 15 eurodan almıştım bizde şu an 250 lira dolayında mango muzun alternatifi olarak çıkıyoruz. Ürün 3 ile 15 lira arasından adet olarak satıyoruz. Elde ettiğim ürünü bu yıl Alanya piyasasına verip seneye İstanbul gibi büyükşehirlere gönderemeye başlayacağız" diye konuştu. 
 
  Mangonun faydaları 
  Mango, potasyum ve magnezyum açısından zengin bir meyvedir. Bu iki mineral, tansiyonunuzu dengelemeye yardımcı olur. Aynı zamanda, bu harika meyvenin içinde B2, B6, A, C, K vitaminleri ve folik asit bulunmaktadır. Tüm bunlar, kalp ritminizi dengelemeye ve vücudunuzun her yerine besin ve oksijen ulaşmasına yardım eder. 
 
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İHA
                                         
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