- Antalya Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı süresince kent merkezinde 22 bin 930, dış ilçelerde de 11 bin 836 personel görevlendirdi.Antalya Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzurlu ve güvenli geçirmesi için çeşitli tedbirler aldı. Ekipler, Kurban Bayramı öncesinde farklı noktalarda uygulamalara başladı. Uygulamada başta metruk binalar, inşaat alanları olmak üzere, yerli ve yabancı misafirlerin ve Antalya halkının yoğun olarak tercih ettiği piknik, mesire alanları, alışveriş merkezleri ve plajların denetlenerek 8 bin 326 kişinin kimlik sorgusunun yapıldığı aktarılan açıklamada, bunun sonucunda çeşitli suçlardan aranan 81 kişinin yakalandığı ve gerekli işlemler için adli birimlere teslim edildi. Denetimlerde ayrıca bin 689 aracın denetlendiği belirtilen açıklamada, çalıntı olduğu tespit edilen 7 motosiklete el konulduğu bildirildi.Kurban Bayramı'nı kapsayan 15-26 Ağustos tarihleri arasında 34 bin 766 emniyet mensubu, Antalya ve ilçelerinde görev yapacak. 11 gün süresince planlanan tedbirler uyarınca, genel asayiş ve güvenlik tedbirlerinde 21 bin 635, trafik tedbirlerinde de bin 295 olmak üzere toplam 22 bin 930, dış ilçelerdeki genel asayiş ve güvenlik tedbirlerinde 10 bin 552, trafik tedbirlerinde bin 284 olmak üzere 11 bin 836 personelin görevlendirildi.İHA