- Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenlendiği operasyonda koltuk değneğiyle uyuşturucu ticareti yapan şüpheli yakalanırken, üst aramasında kristal olarak bilinen 60 gram metamfetamin sentetik uyuşturucu da ele geçirildi.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Mahmutlar Mahallesi’nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreste dün akşam saatlerinde uyuşturucu ticareti yaptığını tespit ettikleri A.U. (43) isimli şüpheliyi yakalandı. Gözaltına alınan şahsın koltuk değnekleriyle zehir ticareti yaptığı dikkat çekerken, yapılan üst aramasında ise kristal olarak bilinen 60 gram metamfetamin sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli A.U. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.İHA