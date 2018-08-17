- Kepez-Santral tüm hızıyla sürüyor- Antalya Büyükşehir Belediyesi Kepez-Santral Kentsel Dönüşüm Projesi’nde hak sahiplerine ait konutlar hızla yükseliyor. Hak sahiplerine verilecek dairelerin kaba inşaatının devam ettiği projede duvarlar örülmeye başladı.Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez-Santral Kentsel Dönüşüm Projesi’nde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Kepez-Santral de hak sahiplerine verilecek dairelerin kaba inşaatında geri sayım başladı. Belediye şirketi ANTEPE tarafından yürütülen projede kaba inşaatı hızla yükselen blokların bir yandan duvarları örülüyor bir yandan da blok içlerindeki çalışmalar devam ediyor. Proje, tamamlandığında Antalya’nın en özel mekânlarından biri haline gelecek.2 bin personelle gece-gündüz vardiya sistemiyle çalışmaların sürdüğü Kentsel Dönüşüm Projesinde 2019 Şubat ayı içerisinde bütün hak sahiplerine tapuların teslim edilmesi hedefleniyor. Proje ile hak sahiplerinin mülkleri şimdiden 3 kat değerlendi. 25 kule vincin kullanıldığı projede, betonarme işleriyle birlikte duvar imalatları da aralıksız sürüyor.Dünya çapındaki Kepez-Santral Kentsel Dönüşüm Projesi ile Antalya’da toplam 19 bin konutluk geleceğe miras bir şehir oluşturuluyor. Ekonomik büyüklüğü 8 milyar TL olan projenin tamamının 8 yılda bitirilmesi planlanıyor.Yeni nesil kentleşmenin en güzel örneğini olan Kepez-Santral Kentsel Dönüşüm Projesi, pek çok sosyal alanı bir arada barındırıyor. İçinden geçen raylı sistemi, akıllı uygulamaları, meydanları, göletleri, müzeleri, yeşil alanları, çocuk parkları, alışveriş alanları, yarı açık pasaj alanları, camiler, okullar, hastane, pazar alanlarıyla Antalya, son derece modern ve konforlu bir yaşam alanına kavuşacak.İHA