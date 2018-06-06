Antalya’nın Manavgat ilçesinde, 11 bin 048 adet kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi.Manavgat Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, gümrük kaçağı gözlük satan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bir depoya baskın yapan ekipler, 11 bin 048 adet gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirirken depo sahibi M.S. ve M.B.'yi gözaltına aldı.2 şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapılırken, aranma kaydı bulunan M.S. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.İHA