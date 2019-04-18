Antalya'da iş yerinden hırsızlık iddiası

- Alanya ilçesinde iki restorandan dizüstü bilgisayarları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı



Antalya'nın Alanya ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki iki restorandan iki dizüstü bilgisayarın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Eşkali belirlenen şüpheli, çalıntı motosikletle yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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ANTALYA (AA) -

