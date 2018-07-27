Antalya’da bir iş hanında çıkan yangında avukatlık ofisi kullanılamaz hale geldi. Paniğe neden olan yangında bir kişi dumandan etkilendi. Olay yerine gelen polis memuru dumanların arasından yangının olduğu kata gelip tekmeyle kapıyı kırdı. polis memuruna vatandaşlar da yardım etti. Kapının kırılmasının ardından ilk müdahale yine iş hahındaki bir vatandaş tarafından bir kova suyla yapıldı. elindeki hortumla da yangına müdahale eden vatandaşın çabası yeterli olmadı. Yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülüp kontrol altına alındı.Edinilen bilgiye göre, yangın, saat 16.50 sırasında Muratpaşa İlçesi Elmalı Mahallesi, valilik binası karşısındaki 4 katlı bir iş hanının ikinci katında çıktı. Hülya Özhan Abay’a ait avukatlık ofisinden dumanların yükseldiğini gören iş hanı sakinleri durumu itfaiye ve polise bildirdi. Ofis malzemelerinin bulunduğu ofiste yangın kısa sürede plastik pencerelerden dışarı çımaya başladı. İş hanında yangını erken fark eden vatandaşlar zemine inerken, üst kattakiler dumandan inemedi. Olay yerine gelen polis memuru dumanların arasından yangının olduğu kata gelip tekmeyle kapıyı kırdı. polis memuruna vatandaşlar da yardım etti. Kapının kırılmasının ardından ilk müdahale yine iş hahındaki bir vatandaş tarafından bir kova suyla yapıldı. elindeki hortumla da yangına müdahale eden vatandaşın çabası yeterli olmadı. Yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülüp kontrol altına alındı. Yangının olduğu kattaki panik saniye kaydedildi. Yangının söndürülmesiyle üst katlarda bulunan vatandaşlar tahliye edilmedi.Dumandan etkilenen bir kişi ise itfaiye ekiplerince 112 Sağlık ekiplerine götürüldü. Yaralı kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu da makamından çıkıp, yangın hakkında bilgi aldı. Yerli ve yabancı turistlerde yangını meraklı bakışlarla izledi. Yangının söndürülmesinin ardından kapanana yol araç trafiğine yeniden açıldı. İtfaiye ve polis yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.İHA