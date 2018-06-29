- Antalya'nın Manavgat ilçesinde piknik yapmak amacıyla arkadaşıyla birlikte Karabük Mahallesi Büğrüm Köprü Mesire alanına giden bir kişi kayalar üzerinde yürürken suya düşerek başını kayalıklara çarptı. Şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Çipil (50), dün akşam saatlerinde arkadaşıyla birlikte Karabük Mahallesi Büğrüm Köprü Mesire alanına gitti. Restoranda yemek yedikten sonra Köprüçay Irmağı üzerindeki taş köprünün yakınlarında kayalıklar üzerinde yürümek isteyen Çipil, dengesini kaybederek aşağı düştü. Başını taşa çarpan Çipil, ırmakta boğuldu.Hüseyin Çipil, çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılırken olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çipil’in cenazesi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.İHA