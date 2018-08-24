- Antalya'da, ev almak isteyen İran uyruklu kişiyi sahte para ile dolandıran şüpheli tutuklandı.Antalya'ya ev almak için gelen İran uyruklu J.K. daha önceden tanıdığı B.G.T. ile ev aramaya başladı. Bu sırada B.G.T'nin de tanıdığı K.B, euronun değerinin düştüğünü belirterek J.K'den parasını dolara çevirmesini istedi. J.K. şüpheli K.B'den 30 bin avro karşılığında 40 bin dolar aldı. Çanta içinde aldığı paranın eve ulaştığında sahte olduğunu gören J.K. polise başvurdu.Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, para alışverişinin olduğu bölgede yaptıkları incelemede şüpheli K.B.'yi Alanya-Antalya karayolunda yakalandı. K.B.'nin aracında yapılan aramada 35 bin 500 dolar ele geçirildi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.İHA