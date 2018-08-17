- Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 59 noktada "Huzurlu Bayramlar Türkiye" uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında şüpheli kişilerin kimlikleri kontrol edildi, araçlarda dedektör köpeklerle arama yapıldı.Antalya Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içinde geçirmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde eş zamanlı 3 aşamalı olacak şekilde otogarlar, tren garları, deniz ve havalimanları, meydanlar, alışveriş merkezleri, çarşı ve pazarlar ile kurban satış yerleri, park ve bahçeler, otobüs durakları, toplu taşıma araçları gibi yerlerde “Huzurlu Bayramlar Türkiye" uygulaması yaptı.Asayiş Şube Müdürlüğü öncülüğünde kent merkezinde 59 noktada 140 ekip ve 538 personelin katılımı ile yapılan uygulamada, 978 kişi sorgulandı, aranan 1 kişi yakalandı, 1 kişi gözaltına alındı, 2 kişiye idari işlem yapılıp bin 46 lira ceza kesildi.Uygulamada kontrol edilen 645 araçtan, 58 araca 26 bin lira cezai işlem uygulandı, 7 araç trafikten men edildi, aramalarda 1 kurusıkı tabanca ile bu tabancaya ait 6 mermi ele geçirildi.Dış ilçelerde yapılan uygulamada; sorgulanan bin 674 kişiden aranan 3 kişi gözaltına alındı. 4 kişiye adli, idari işlem yapılarak 248 lira idari para cezası kesildi. 640 araç kontrol edilirken 32 araca 25 bin 924 lira cezai işlem uygulandı, aramalarda 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.İl genelinde yapılan uygulamada toplam 3 bin 652 kişi sorgulanırken 4 aranan kişi yakalandı, 1 kişi gözaltına alındı. 6 kişiye adli, idari işlem kapsamında bin 294 lira idari para cezası kesildi. Uygulamada bin 285 araç kontrol edildi, trafik yönünden eksiklikleri bulunan 90 araca, 51 bin 925 lira cezai işlem uygulandı, 7 araç trafikten men edildi, aramalarda 2 kurusıkı tabanca ile bu tabancalara ait 6 mermi ele geçirildi.İHA