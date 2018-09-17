- Antalya'nın Akseki İlçesinde hortum nedeni ile bir evin çatısı uçtu.Akseki'nin Karakışla mahallesinde sabah saatlerinde meydana gelen hortum nedeni ile Necip Çelik (61)'e ait evin çatısı tamamen uçtu. Eve giden elektrik hattının telleri koptu.Çatısı uçun evin sahibi Necip Çelik, evde ailesi ile birlikte otururken yüksek bir ses geldiğini söyledi. Çelik, "Ben ailemle birlikte evde oturuyordum. Gürültülü bir ses duydum. Dışarı çıkıp baktığımda hortumun evimin çatısını uçurduğunu gördüm. Herhangi bir can kaybının olmaması tek tesellimiz. Sosyal Yardımlaşma Vakfı yetkilileri ile Jandarma gelerek burada inceleme yaptılar."Karakışla mahalle halkında Hüseyin Kılınç, Hortumun geldiğini evimde otururken gördüm. Hortum çatıyı havaya kaldırdığını gördüm. Bir anda meydana gelen hortum çatıyı uçurdu diye konuştu.Karakışla mahalle muhtarı Bahtiyar Uysal ise, Karakışla mahallesinde hortum meydana geldiğini söyleyerek, "Evin çatısı uçtu. Elektrik tellerini kopardı. Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma Vakfı ile jandarma yetkilileri köyümüze gelerek incelemelerde bulundular. Gerekli girişimlerde bulundular." diye konuştu.İHA