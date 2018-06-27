- Antalya'da FETÖ operasyonu: 17 gözaltı



Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Serik Cumhuriyet Savcılığı tarafından Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile kapatılan FETÖ/PDY'nin okul ve dershanelerinde çalışan 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında TEM Büro Amirliği ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürerken gözaltına alınan 17 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



İHA