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Antalya'da Farklı kültürler bir araya geldi

Antalya'da Farklı kültürler bir araya geldi
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
              
  - Kepez farklı kültürleri buluşturdu   
 
 - Kepez Belediyesi’nin farklı gelenek ve kültürleri buluşturan ‘4. Uluslararası Folklor Festivali’ başladı.   
 Kepez Belediyesi’nin 16’sı yabancı 30 topluluğun katılımıyla düzenlediği ‘4. Uluslararası Folklor Festivali’nin açılış korteji ve gösterilerinde, renk, ses ve dans cümbüşü yaşandı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, meclis üyeleri, muhtarlar, belediye bürokratlarının katıldığı açılış korteji, Mehmet Akif Caddesi’nden, Özdilek AVM’ye kadar devam etti. Mehteran ekibinin başı çektiği korteji izleyen Antalyalılar, cep telefonlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çekerek bu renkli anı ölümsüzleştirdi. 
 
 Farklı kültürler bir arada 
 Folklor ekiplerinin, Özdilek AVM önünde gerçekleştirdiği gösterilerin ardından gelenek ve kültür buluşmaları DokumaPark’ta devam etti. Yüzlerce Antalyalının büyük bir merakla izlediği gösteriler yoğun ilgi gördü. Farklı kültürlerin müzikleri, kostümleri ve danslarını bir arada görme fırsatı bulan vatandaşlar, gösteri yapan folklor ekiplerini alkış yağmuruna tuttular. 
 
 Eş zamanlı gösteriler 
 Folklor Festivali’nin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, festival boyunca mahallelerde davetli topluluklar tarafından eş zamanlı gösteriler gerçekleştirileceğini söyledi. Festivalin ilk günü Baraj ve Erenköy Mahalleleri’nde gösteriler yapıldığını açıklayan Başkan Tütüncü, 30 Ağustos’ta saat 20.30’da yapılacak festival galası ile daha çok halk oyunları renklerinin bir araya geleceğini duyurdu. Halk oyunları dansçılarının yanı sıra müzisyenleri, kostümcüleri, eğitmen ve yardımcılarıyla birlikte 896 konuğun yer aldığı festivali bu yıl daha da renklendirdiklerini belirten Başkan Tütüncü, kapanış gösterilerinin 31 Ağustos’ta Cumhuriyet Meydanı, Varsak ve Ahatlı Mahalleleri’nde yapılacağını söyledi. 
 
 Anadolu renkleri bu festivalde 
 Dünyanın dört bir yanından insanların yaşadığı Antalya’nın, 81 vilayetten gelen 600 bin nüfuslu ilçesinde yerel kültürleri sergileyen bir festival yaptıklarını vurgulayan Tütüncü, “Kepez’de Türkiye’nin 81 vilayetinden gelip kardeşçe yaşayan hemşerilerimiz var. İstedik ki Anadolu kültürü bu festivalde en güzel şekilde temsil edilsin. Madem ki Antalya bir dünya şehri, dünyanın farklı yerlerinden yerel kültürler de gösterilsin diyerek, yabancı ülkelerin performanslarına da sahne olalım istedik” diye konuştu. 
 
 “Yerel kültürler trendini yakaladık” 
 Antalya’ya çok yakışacak, çok kültürlü, renkli ve sesli bir festival hayal ettiklerinin altını çizen Tütüncü, Kepez’in Antalya’nın çok kozmopolit bir ilçesi olduğunu hatırlattı. Son yıllarda yerel kültürlerin çok değer kazandığını ifade eden Tütüncü, “Ülkeler ve şehirler, kendilerini yerel kültürlerin etrafında tanıtıyor. Biz de bu trendi takip eden önemli bir şehir olmak istedik. Antalya’ya renk, güzellik ve tat katan festivalimiz, her yıl daha da büyüyor” şeklinde konuştu. 
 
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İHA
                                         
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