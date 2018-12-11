Antalya'da ev yangını

- Antalya'nın Serik ilçesinde iki katlı evin ikinci katında çıkan yangın korkuttu.Serik ilçesi Karıncalı Mahallesinde Halil Kaya’ya evde sobadan olduğu tahmin edilen yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede tüm evi sardığı yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken yangına müdahale eden Serik itfaiye ekibleri tarafından kısa sürede söndürüldü.Yaklaşık bir saat süren yangında ev içerisinde bulunan eşyalar tamamen yandı.Olayla ilgili Jandarma ekipleri inceleme başlattı.İHA