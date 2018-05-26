- Antalya'da eski milli hakem hayatını kaybetti
Antalya’da spor camiasının duayen isimlerinden eski Milli Hakem Ali Güllüpınar 78 yaşında vefat etti.
Antalya’da, spor camiasının sevilen efsane ismi eski milli hakem Ali Güllüpınar, uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle yatağa bağımlı olarak yaşıyordu. Son günlerde durumu iyice ağırlaşan Güllüpınar, dün öğle saatlerinde evinde hayatını kaybetti.
Ali Güllüpınar’ın naaşı, Muratpaşa Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Andızlı Mezarlığı’nda toprağa verildi. Ali Güllüpınar’ın cenazesine spor dünyasından katılımın az olması dikkat çekti.
İHA