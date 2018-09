- Antalya’da yapılan ‘Sky Of Color Fest’ etkinliğine gençlerin ilgisi yoğun oldu. Okulların açılmasına az bir süre kala düzenlenen ‘renkli’ festivalde gençler, birbirlerine boya püskürttü, dans edip stres attı. Gençlerin hareketli müzikler eşliğinde dansları ise ortaya renkli görüntüler çıkardı.Renk renk boyalarla ve müzikle geçen ‘renkli boya festivalleri’ tüm dünyaya yayılmış festival kategorisinin içinde yer alıyor. Turizmin başkenti Antalya’da bu tarz festivallere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 15-16 Eylül tarihlerinde gerçekleşen ‘Sky Of Color Fest’ etkinliği, Lara’da bulunan bir beachde start aldı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği ‘renkli’ festivale, yaklaşık bin kişi katıldı.Festivalde, katılımcılara renk renk boyalar verildi fakat, gençlerin birbirine püskürttüğü boyalarda özellikle mavi, kırmızı ve pembe tonları hakimdi. Renk torbalarının içerisindeki boyaları birbirlerine püskürterek adeta savaş yapan gençler, rengarenk yüzleriyle bol bol özçekim yaptı, sosyal medya hesaplarından da paylaştı.Çoğunluğu lise ve üniversite öğrencilerin olduğu festivalde, gençler okulların açılmasına az bir süre kala, eğlenerek stres attılar. Katılımcılar, organik boyaları birbirlerine püskürtmelerinin yanı sıra, alanda çalan hareketli müzikler eşliğinde çılgınlarca dans ederek, eğlenceli saatler geçirdi. Düzenlenen renkli festival gençleri eğlenceye, müziğe ve dansa doyurdu.Festivalin çok eğlenceli ve güzel olduğunu belirten Berfin Büyükkurt, etkinliğe katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Festivalin eğlenceli geçtiğini dile getiren Başak Ulu da “Festivali çok beğendim. Mükemmel bir festival zaten yaz boyunca bunu bekliyordum. Her şey, herkes çok güzel. Mutlaka kaçırmayın, bayıldım” dedi.Pamukkale Üniversitesi'nde okuduğunu ve 10 gün sonra okuluna döneceğini söyleyen Esma Polat, “Kafa dağıtalım istedik. Lise arkadaşımla buluşalım bir etkinlik yapalım dedik” diye konuşurken, Polat’ın lise arkadaşı Zehranur Türker ise, “Eskişehir Anadolu Üniversitesinde okuyorum. Okula dönmeden eğlenceli zaman geçirelim dedik. Dans ettik, yorulduk dinleniyoruz” dedi.Öte yandan, çok sayıda genç kitlelere sahip olan ünlü rapçilerden Anıl Piyancı, Khontkar, Burak King, Şanışer, Sokrat St, Sansar Salvo, Ceg, DJ performansı olarak Burak Sole, Kaan Kaya, Anıl Akyüz akşam saatlerinde sahne alacak.Katılımcıların birbirlerine boya atmasının yanı sıra, bazılarının kendi üzerilerine boya döktüğü de görüldü. Bazıları ise boyaları saça saça dans etti.İHA