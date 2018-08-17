- Çocukların eğlence merkezi, Alanya’nın ilk ve tek dev balon parkı, Alanya Belediyesi tarafından bayram öncesi baştan sona yenilendi.Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından çocukların büyük ilgi gösterdiği Hacet Mahallesi Atatürk İlköğretim Okulu kuzeyindeki dev balon park, Kurban Bayramı öncesi elden geçirildi. Yaklaşık 7 bin metrekare alan üzerine kurulu parktaki şişme kaydırak, hayal dünyası, dev lunapark ve olimpik üçlü trambolin gibi oyun grupları tamamen yenilerek, güvenli hale getirildi.Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, “Belediyemizin düzenlediği tüm oyun alanları çocuklara problem çözme yeteneği, keşfetme, hayal gücünü geliştirme ve araçlarla oynayarak yeni oyunlar geliştirme yönünde fırsatlar sunuyor. Balon parktaki eskiyen tüm şişme oyun gruplarını hem yeniledik hem de güvenli hale getirdik. Bir yandan ihtiyaçlar doğrultusunda yeni çocuk parklarının sayısını arttırmakta, bir yandan da mevcut parkları yenileyerek oyun gruplarını düzenlemekteyiz. dedi.Yoğun ilgiden dolayı gün içerisinde seanslar halinde hizmet veren park, bir günde 8 saat çalışıyor. Bir seferde 40 çocuğun eğlenebileceği park, 2 ila 10 yaş arası çocuklara hizmet verecek şekilde tasarlandı. Parktan faydalanmak isteyen çocukların yanında güvenlik açısından aileleri ya da bir yakınlarının da bulunması kimliklerinin yanında olması isteniyor.İHA