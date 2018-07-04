Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül’ün eşi Neşe Gül organizasyonuyla 22 Haziran’da Ankara’nın Polatlı ilçesinde arkadaşlarıyla oyun oynamak için evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan, daha sonra da cinsel istismara uğradıktan sonra öldürülen Eylül Yağlıkara ve Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde kaybolan ve açlıktan öldüğü tespit edilen Leyla Aydemir ile hayatını kaybeden ya da hala kayıp olan çocuklar için yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül’ün yanı sıra Kemer Özel Umut Su Rehabilitasyon Merkezi’nde öğrenim gören engelli çocuklar ve çok sayıda vatandaş katıldı.Kemer Belediyesi önünde toplanan grup, Liman Caddesi’nden başlayarak Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü. Yürüyüşe katılanlar ellerinde, “Çocuk tecavüzüne, istismarına hayır”, “Bedenime dokunma”, “Gizem”, “Ceylin”, “Leyla”, “Eylül” yazılı döviz taşıdı. Grup ayrıca yürüyüş sırasında, “Bedenime dokunma”, “İstismara hayır”, “tecavüze hayır” diye slogan attı.Daha sonra meydanda toplanan grup adına basın açıklamasını okuyan Neşe Gül, caydırıcı kanunlar çıkartarak çocuk istismarlarına bir son verilmesi gerektiğini söyledi. Gül, çocukların güvenliğini artırarak en ağır cezaların uygulanacağı kanunları en kısa zamanda beklediklerini ifade ederek, Türkiye olarak bu konuya duyarsız kalınmaması gerektiğinin altını çizdi.Gül, "Bu evlat acısının yanında evladımı koruyamadım, daha dikkatli olmalıydım, vicdan azaplarıyla nasıl başa çıkılır? Bu ülkede bir cümle ile seçim tarihleri değişiyor, UBER kaldırılıyor, LYS kaldırılıyor. Kimyasal hadım ağırlaştırılmış müebbet uygulayın cümlesini kurmak neden bu kadar zor? Bizler anne ve babalar ancak yürüyüş yapıp basın açıklaması yapıp tepkimizi dile getirebiliyoruz. Ne yazık ki, kahrolarak diyorum ki, artık içerideki mahkumlardan medet umuyoruz" diye konuştu. Birçok ülkenin kimyasal hadımı uyguladığını aktaran Gül, açıklamasına şöyle devam etti:"Dualarımız Amanos Dağı’nın eteklerinde kaybolan evladımız Ufuk Tatar için. Silvan’da koyun otlatırken kaybolan evladımız Yusuf Yılmaz için. Dualarımız Siirt Pervari’de Botani Deresine gitmek üzere yola çıkıp dönmeyen evladımız Salih Oral için. Lütfen sizler sağ salim dönün yuvalarınıza"Basın açıklamasının ardından Hakkı Saygan Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Zeynep Dayısı, 22 Haziran günü evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve daha sonra cinsel istismara uğradıktan sonra öldürüldüğü tespit edilen Eylül için yazdığı şiiri okudu.İHA