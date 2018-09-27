- Antalya Büyükşehir Belediyesinin, tarımsal sulamada çiftçinin enerji maliyetlerini sıfırlamak üzere Döşemealtı’nda kurduğu 2 megavat (MW) kurulu gücünde güneş tarlaları çiftçinin yüzünü güldürüyor. Antalya’daki 39 sulama birliğine 2 yılda toplam 4 milyon 630 bin TL’lik enerji desteği verildi.Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 2014 seçimlerinden önce çiftçiye verdiği 'tarımsal sulamada bedava elektrik' sözünü tuttu. Başkan Türel, tarımsal sulamada kullanılacak enerjiyi ücretsiz sağlamak üzere Döşemealtı’nda 2 MW kurulu güce sahip güneş tarlası kurdu. Büyükşehir Belediyesi, güneş enerji santrallerinde ürettiği elektrikle çiftçinin can suyu oldu.Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen güneş tarlalarında yılda yaklaşık 3 milyon kilovat/saat elektrik üretiliyor. Üretilen elektrikten elde edilen gelir sulama birliklerinin enerji giderinde kullanılıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 yılda sulama kooperatiflerine toplam 4 milyon 630 bin TL’lik enerji desteği verildi. Bu sayede 7 bin 429 çiftçi ailesine sulama suyunda kullandığı elektrik bedavaya geliyor.Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi, BAKA işbirliği ile gerçekleştireceği 3’üncü Etap Güney Enerji Santrali Projesi’ne yakında başlıyor. Yine Döşemealtı’nda 3 MW kurulu güce sahip olacak santral tamamlandığında Büyükşehir Belediyesinin güneşten elde ettiği elektrik üretimi 2 MW’tan 5 MW’a yükselecek.İHA