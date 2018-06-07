Antalya'da bir iş yeri ve 4 camiden hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki çeşitli camilerde hırsızlık olaylarının yaşanması üzerine araştırma başlattı. Ekipler, Meydan Kavağı Mahallesi Perge Caddesi üzerindeki bir iş yerinden hırsızlık olayının şüphelisi olarak B.R.İ.'yi yakalandı. Şahsın çaldığı 103 lira iş yeri sahibine teslim edilirken, soruşturmayı derinleştiren ekipler, B.R.İ'nin, Varlık, Soğuksu, Şirinyalı, Serik ilçesi Belek Mahallesi'ndeki camilerden gerçekleşen hırsızlık olaylarının şüphelisi olduğu da belirlendi. Şahsın, 4 caminin imamlarının cep telefonu ve sadaka kutularındaki paraları çaldığı öne sürüldü. B.R.İ. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.İHA