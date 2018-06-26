- Antalya'da 6 - 26 Haziran tarihleri arasında yapılan çalışmalarda çalıntı, yakalaması bulunan ve şasisi kazınmış araçlara el konuldu.Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde çalıntı araç, ikiz plaka ve change araçlarla ilgili yapılan çalışmalarda 378 araç, 86 şahıs sorgulandı. Uygulamada 1 adet change, 9 adet çalıntı, 1 adet şasisi kazınmış motosiklet, 5 adet yakalama hacizli araç tespit edilirken, çalıntı araçlar müştekilere teslim edildi. Yakalama hacizli araçlar da yedi emin trafik otoparkına çektirildi.İHA